Buena noticia, mala señal: Ryanair mueve ficha en la ruta Vigo-Londres solo hasta diciembre

Ryanair acaba de mover ficha en el aeropuerto de Peinador. La compañía irlandesa operará el vuelo entre Vigo y Londres (Stansted) hasta finales de 2025. La low cost ha puesto a la venta los billetes para los dos meses que faltaban de año: noviembre y diciembre. Buena noticia (obligada por contrato), pero mala señal.

El vuelo entre Vigo y Londres de Ryanair estaba comercializándose hasta ahora para los meses de la temporada aeronáutica de verano (de finales de marzo a finales de octubre). Esta misma semana la low cost ha activado la venta de billetes también para la campaña de invierno, pero lo ha hecho a medias.

Lo habitual es que las compañías aéreas inicien al mismo tiempo la comercialización de los billetes para todos los meses de cada temporada. En este caso, la de invierno, sería de finales de octubre de 2025 a finales de marzo de 2026. Pero no ha ocurrido así con la ruta Vigo-Londres de Ryanair, que se ha ampliado solo a noviembre y diciembre. Y he aquí la mala señal. Con este escueto movimiento todo apunta a que la aerolínea irlandesa se limitará a cumplir a rajatabla el contrato que mantiene con el Concello hasta el 31 de diciembre y se irá de Vigo completamente el 1 de enero de 2026. Algo que, por otra parte, no sería la primera vez tras vencer un contrato, como hizo ya en 2019.

Por ahora, ni Londres, ni Barcelona en 2026

A partir del próximo año, Ryanair no solo ya no comercializa la ruta a Londres, sino tampoco la de Barcelona, que abandonó a principios de este año como medida de presión a Aena por su conflicto con las tasas aeroportuarias. No fue la única, ya que tomó medidas similares en otros aeropuertos de la red nacional (en Galicia, también en Santiago). Esta decisión dejó a Peinador sin más de 40.000 plazas en la conexión con la Ciudad Condal y provocó que la ruta volviera a quedar en manos de una sola compañía: Vueling. Por ello, el más que probable fin del vuelo a Londres en enero apunta a que, salvo sorpresa, será probablemente también el adiós completo de Ryanair a Peinador.

En estos momentos Ryanair opera la ruta entre Vigo y el aeropuerto de Stansted los lunes, jueves y sábados. Seguirá así hasta finales de octubre. A partir de ahí, en noviembre y diciembre el vuelo pasará a funcionar los martes, miércoles y sábados.

Contrato Vigo-Londres

La conexión entre Vigo y Londres de Ryanair forma parte del contrato de promoción turística que firmó con el Concello en 2023 por un importe de 1,8 millones de euros y que finaliza el próximo mes de diciembre. Un convenio que, por otra parte, no ha estado exento de polémica por varios incumplimientos de la aerolínea, que dejó de operar decenas de frecuencias durante varios meses, lo que llevó al Concello de Vigo a abrirle dos expedientes sancionadores.

La concejala de Turismo, Carmen Lago; el alcalde, Abel Caballero; y la directora de Peinador, Ana Molés, durante el vuelo inaugural del vuelo Vigo-Londres de Ryanair. / Alba Villar

A mayores, ni desde el Concello ni tampoco desde la aerolínea se ha manifestado –al menos públicamente– que las dos partes estuvieran negociando una ampliación de contrato o para fijar nuevas rutas en Peinador.

Si Ryanair decide finalmente finalizar esta nueva etapa en Vigo, Peinador no solo perderá una nueva ruta, sino que será la única internacional que tiene en este momento, quedando de nuevo con conexiones solo nacionales.