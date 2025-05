«El musical más exitoso de la historia» aterriza en el Mar de Vigo

Comienza la cuenta atrás para la llegada a Vigo de «El Fantasma de la Ópera». Después de dos temporadas en Madrid con más 300.000 espectadores, la primera versión del musical de Andrew Lloyd Webber autorizada por el propio autor aterrizará el próximo 19 de junio en el Auditorio Mar de Vigo para ofrecer cuatro únicas funciones, hasta el 22 de junio.

La productora Letsgo desveló esta mañana el elenco definitivo que pondrá en escena este macromontaje en la ciudad olívica. Manu Pilas se mantienen en el papel de Erik, el misterioso y atormentado «fantasma», mientras que la protagonista femenina, la que pondrá voz a la joven y talentosa soprano Christine Daaé, será finalmente Laura Enrech. El tercer lado de este triángulo amoroso lo completa Guido Balzaretti, en la piel del vizconde Raoul Chagny.

Estos dos últimos estuvieron esta mañana en el Mar de Vigo haciendo una demostración vocal de lo que se podrá vivir en el auditorio en tres semanas. Acompañados por el pianista Miquel Tejada, interpretaron unas de las canciones más famosas del musical, "All I Ask of You".

El montaje está dirigido por Federico Bellone y musicalmente, por Julio Awad, ganador del premio Talía por esta versión del musical. Silvia Montesinos es la directora residente y responsable de la traducción de la letra, mientras que el vestuario está diseñado por Chiara Donato.

Otras grandes figuras de los musicales confirmadas para Vigo son: la soprano Marta Pineda representando a Carlotta, la prima donna y estrella consentida de la ópera de París, cuyos propietarios son interpretados por Enrique R. del Portal y Omar Calicchio (Monsier Andre y Firmin, respectivamente). Piangi lo interpretará el tenor Mario Corberán. Isabel Malavia es la misteriosa acomodadora del palco número cinco, Madame Giri y Sofía Esteve será su hija, la mejor amiga de Christine, Meg Giri.

«No podíamos no venir a Vigo», señaló Ángela Gudino, booking manager de Letsgo, y añadió: «Siempre hemos tenido claro que queríamos volver a lo grande». Presentó «El Fantasma de la Ópera» como el «musical más exitoso de la historia», que han visto más de 160 millones de personas y ha sido traducido a 21 idiomas. «Queríamos enfrentar este reto y estar a la altura cono los mejores de los mejores», agregó.

Antonio Banderas

Agradeció también la colaboración de Antonio Banderas. «Gracias a ese vínculo y la creación de Amigos para siempre hacen que joyas del teatro musical puedan ser disfrutadas en España», resaltó.

«Tenía que venir a Vigo porque en Vigo nos gusta la música y somos una fábrica de música», destacó el alcalde, Abel Caballero, durante la presentación.