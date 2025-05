Un detective privado destapa un caso de intrusismo en una clínica dental

¿Un detective privado puede «engañar» para lograr pruebas de un posible delito? Esto es lo que tendrá que dirimir la magistrada del Juzgado de lo Penal nº 3 de Vigo en un procedimiento por intrusismo laboral. El profesional, a solicitud del Colegio Profesional de Higienistas, investigó a la trabajadora de una clínica dental de Vigo que, presuntamente, carecía de la «titulación académica oficial que la cualificara como higienista», tal y como se recoge en el escrito de la Fiscalía.

El detective, haciéndose pasar por un cliente habitual, llamó a la clínica y concertó una cita para una limpieza bucal junto a su mujer. Al llegar, no anunció su profesión y se dispuso a grabar a escondidas a la trabajadora de la que se sospechaba carecía de titulación; vídeo que se convirtió en la principal prueba contra ella.

La defensa de esta empleada sostuvo durante el trámite de cuestiones previas a la vista que este hecho representa una «vulneración de derechos fundamentales» ya que no hubo «ni consentimiento ni autorización» a ser grabada. «Ni si quiera podría presentarse un inspector de Hacienda haciéndose pasar por un cliente para levantar acta por una infracción, por ejemplo. Se accedió mediante un engaño», explicó el letrado, quien a mayores solicitó la nulidad de todas las actuaciones «porque la querella se base en el informe» del detective.

Este, durante la celebración del juicio, indicó que no pidió ser atendido por dicha trabajadora ni tampoco le llegaron a informar en la clínica de Vigo que sería atendida por ella. «Me permitieron entrar en la sala y aproveché para grabar; no me dijeron quién haría la limpieza», declaró.

A preguntas del abogado defensor de la trabajadora –que afronta un año de prisión y rehusó comparecer en la vista–, el detective privado reconoció que para el desempeño de su trabajo «tienes que hacerte pasar por otra persona» pero que «incluso usé mi nombre propio». «Fue un engaño sin perjudicar a la intimidad de nadie ni a menores», replicó el hombre.