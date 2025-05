El arquitecto que reinterpreta el género del bodegón

Cuenta que el manejo del spray no es la mayor de sus habilidades, ya que reconoce que él es «pintor de caballete», pero tras haberse presentado el año pasado al certamen y no lograr el primer premio, decidió trabajar para pulir y mejorar su técnica y apostó por la que sí es su especialidad pictórica, el bodegón. Habraham Barrios conquistó el pasado fin de semana al jurado de la VII Batalla mural, certamen celebrado en el marco de las Xornadas de Arte Urbano y el programa municipal «Vigo, Cidade de Cor», y lo hizo con la representación de un mantel cinético en el que, aprovechando que la temática era la de las matemáticas en la naturaleza, reflejó en la sección áurea una naranja, dotando a su obra de movimiento.

Natural de Caracas, tras haberse afincado en Vigo hace unos 8 años y empezar a buscar su hueco en la red de artistas de la ciudad, para Habraham Barrios es muy emocionante tener la posibilidad de dejar su huella en una medianera en la próxima edición del «Vigo, Cidade de Cor», ya que lleva tiempo trabajando por posicionar sus obras, en las que fusiona su formación en arquitectura y fotografía con su pasión: la pintura. En este sentido, Barrios explica que «me encanta la idea de un mural porque al haber estudiado arquitectura tengo las proporciones y las escalas en la mano, no me supone ningún impedimento, al contrario, es una especialidad que me encanta: el espacio, la altura, lo grande, y para mí es muy emocionante hacerlo a escala».

Justo la semana antes de la celebración de la «Batalla mural» en Porta do Sol, este artista había inaugurado la exposición La mesa está servida en Navia Espacio de Arte, en las instalaciones de Apamp, una muestra que se podrá visitar hasta el próximo 30 de junio y en la que el público puede contemplar de cerca esa reinterpretación que Barrios lleva a cabo con su pincel del género del bodegón.

En concreto, el recientemente proclamado ganador de la «Batalla Mural» indica que la exposición está integrada por medio centenar de lienzos pintados con acrílico que forman parte de la serie La mesa está servida, en la que celebra la belleza de lo cotidiano a través de bodegones con una perspectiva contemporánea, donde frutas, verduras, manteles y azulejos se convierten en símbolos de vivencias personales, arraigo y transformación. Con estas obras, Habraham Barrios invita a los espectadores a apreciar las pequeñas cosas que componen el día a día y a encontrar alegría en la familiaridad de una mesa bien puesta, donde cada elemento, desde el brillo de la cristalería hasta la textura del mantel, contribuye a una narrativa visual que es a la vez íntima y universal.

Para el artista «es un orgullo poder mostrarlas y lagradezco mucho a Apamp por darme la oportunidad, porque los artistas necesitamos más espacios así para exponer», destacó.