Gilead, la opresión femenina insostenible

En un momento en el que el derecho al aborto está más restringido que nunca en EE UU y Rusia quiere prohibir las series y películas cuyas protagonistas antepongan sus carreras a la maternidad, los libros de Margaret Atwood y la serie «El cuento de la criada» no solo suponen un necesario e inquietante recordatorio de lo que puede ocurrir, sino que también evidencian que un régimen totalitario y teocrático como el de Gilead basado en la opresión de las mujeres «no es sostenible».

«Las niñas no conocen otra realidad, crecen rodeadas de limitaciones de género y creen que no hay alternativas. También ven los castigos y humillaciones que sufren las que no cumplen las normas. Sin embargo, cuando se desmoronan todas las promesas que les hacen de tener una vida ideal y de estar a salvo si se portan bien, todas las que son personajes destacados se rebelan. La mayoría de ellas son violadas y acaban hartas de tanto sufrimiento. Y, en función de su situación y sus recursos, se oponen al régimen con más o menos eficacia y tratan de huir», destaca Sara Tabuyo.

Hannah, la hija mayor de June, con Serena Joy.

Su tesis, con mención internacional y realizada dentro del programa de Estudios ingleses avanzados de la UVigo, se centra en el periodo girlhood, un término sin traducción al castellano que abarca la niñez, adolescencia y juventud. Una etapa durante la que la mujer empieza a ser consciente de su identidad y, por tanto, es una categoría que «fluctúa». en función de muchos condicionantes culturales.

Tabuyo estudia la primera novela de Atwood, publicada en 1985, y «Los testamentos», de 2019, así como las cinco temporadas de la serie «El cuento de la criada». La sexta y última, que acaba de ser estrenada, se fue retrasando y no pudo incluirla en el trabajo.

Pero sí le ha dado tiempo de abordar el impacto del regreso de Trump a la Casa Blanca. «En el último año tuve que volver atrás en todos los capítulos varias veces. La prohibición casi total del aborto, las declaraciones del vicepresidente Vance sobre la natalidad que recuerdan el discurso de los comandantes de Gilead o el ataque a los derechos de las personas LGTBIQ+ podrían aparecer perfectamente en la serie o en las novelas. Parecía que nos habíamos alejado de todo esto, pero ha vuelto con más fuerza. Por desgracia, «El cuento de la criada» está muy de actualidad», lamenta.

De hecho, la propia Atwood siempre dice que lo que ella relata ya ha ocurrido: « Y si no está en el pasado es que está ocurriendo ahora, quizá no aquí, pero sí en otras partes del mundo. No son temas que pertenezcan a la imaginación y la ficción».

Las niñas y adolescentes que analiza en su tesis, dirigida por Belén Martín Lucas, se concentran en algunas temporadas y, sobre todo, en el segundo libro, que recoge el testimonio de Hannah, la hija mayor de June, sobre su vida en Gilead: «Contrasta muchísimo con el de su hermana Nicole, que crece en Canadá. A pesar de tener la misma madre, sus experiencias son completamente diferentes».

También estudia a a Eden, una adolescente que acaba siendo ejecutada por adulterio, y a Esther, que se alía con los rebeldes para derrocar al régimen dictatorial.

«Abordo cómo es la construcción del género en Gilead, donde la cultura de la violación está extendida y a las niñas les hacen creer que sus cuerpos son peligrosos y deben cubrirse y protegerse para que los hombres no caigan en la tentación. Es su responsabilidad y las culpabilizan de todo lo que les pase», apunta.

Y ante esta realidad, aún tomando «muchos riesgos», acaban por rebelarse. «Aunque su experiencia se ve muy limitada y restringida por las políticas de Gilead y a pesar de que no tienen otras referencias ni conocen el feminismo llegan a ese punto de no aguantar más y de necesitar que su situación cambie», destaca.

Ausencia de una dimensión racial e indígena

La investigación de Sara Tabuyo también aborda la representación racial en Gilead, una de las mayores críticas que reciben las novelas y la franquicia: «Recogen todas las experiencias de las mujeres esclavas negras en Norteamérica para elaborar el rol de la criada y, sin embargo, esta dimensión no aparece. Sí hay personajes negros, pero no se explica cómo les podría afectar en términos raciales el régimen».

Tampoco hay representación de personas indígenas. Un tema que abordó durante su estancia en la Simon Fraser University, en Vancouver (Canadá). Su viaje coincidió con el descubrimiento de las primeras fosas comunes en las que fueron enterrados centenares de niños que eran alejados de sus familias y de sus raíces para llevarlos a internados en los que sufrían graves abusos.

«Gilead está en EE UU y Canadá también aparece en las novelas y en la serie. Sin embargo, no hay ninguna referencia a estos temas a pesar de que forman parte de la historia de Norteamérica. Se centran mucho en las cuestiones de genero, pero no en cómo la raza o la etnia pueden influir», reflexiona Tabuyo, que también realizó durante su etapa predoctoral otra estancia en el Centro de género, feminismo y sexualidades de University College Dublin.

Tabuyo planea continuar dedicándose a la investigación en el ámbito del feminismo y los estudios culturales tras defender su tesis. «La literatura, las series y las películas también nos ayudan a comprender el mundo. Muchas veces se desprecian, pero las humanidades son fundamentales para enfrentarnos a lo que pasa, examinarlo de forma crítica y también obtener soluciones y alternativas», reinvidica.