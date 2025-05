El folk de Xosé Liz vuelve a la escena musical con «Indala»

Tras años de comunión musical dando vida a decenas de agrupaciones, el músico vigués Xosé Liz vuelve con un nuevo proyecto en solitario. Y lo hace dándole una vuelta de tuerca a esa música tradicional que tanto lo caracteriza. «Indala», nombre del proyecto y banda musical, así como del álbum, es una fusión de folk y rock sinfónico que se presentó ayer en la Sala Rebullón de Tameiga (Mos).

Xosé Liz no estuvo solo sobre el escenario. Porque otros artistas quisieron ser partícipes también de la presentación de «Indala», entre ellos, como colaboradores, el músico Luis Peixoto a la mandolina y la voz de Patricia S. Seoane. La percusión corrió a cargo de Roi Adrio sobre un escenario en el que también estuvieron Álvaro Iglesias (bajo), Jorge Juncal (acordeón/teclado), Antón Lago (guitarra), Chuchi Cuadrado (guitarra) y Marcos Campos (flauta/gaita).

Si en 2018 fue la flauta de madera la protagonista instrumental de su disco «O Cantar dos Frautares», ahora su «arma» es el bouzouki , instrumento de cuerda que hila los acordes de «Indala». Lo cierto es que en estos años, Liz se ha labrado un reconocimiento tanto en el ámbito musical gallego, especialmente en ritmos folk y celta, como en el docente. En su carrera, destaca su participación en los inicios de grandes bandas de folk gallegas como Lizgairo, Riobó, Beladona, Entretrastes, Castroverde o Arxe. Y colaboró con artistas como Cristina Pato, Rodrigo Romaní, Susana Seivane o Anxo Lorenzo, además de participar en festivales internacionales.

Con «Indala», este músico vigués profundiza en su viaje sonoro a través de la música tradicional gallega, ofreciendo una perspectiva muy personal. «Creo que con ‘Indala’ hai algo que, para min, é absolutamente novo, o feito de que unha persoa que provén do folk faga unha achega a un instrumento novo, co cal o que procuro é conseguir un novo son, un novo tratamento e un novo envoltorio para a música que eu veño facendo toda a vida, e iso repercute en que a fusión deveña verdadeiramente anovadora. ‘Indala’ non é un grupo folk ao uso, é outra cousa», explicaba en una reciente entrevista en FARO.