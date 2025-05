Los artesanos del vino de Soutomaior

Con un modo de producción de minifundio, antiguamente, fue uno de los vinos que gozó de mayor popularidad en la comarca, llegando la gente de Vigo a desplazarse hasta las pequeñas bodegas de las casas en las que apenas se superaban los 80 litros de cosecha para no perderse su degustación. Hay registros de que fue un caldo que solía considerarse el mejor regalo para los médicos cuando se iba a la consulta e incluso conquistó paladares en las primeras ediciones de la Festa do Albariño de Cambados, obteniendo el primer premio. El hecho de que muchas de las videiras que todavía se conservan en la actualidad superen el siglo de vida da buena cuenta de la tradición vitivinícola existente en la zona y, con el objetivo de rescatar del olvido aquella fama que tuvo en su momento el «viño colleiteiro» de Soutomaior, una decena de pequeños productores han apostado por organizar la primera edición del Encontro do Viño Colleiteiro de Soutomaior, que se celebrará el próximo fin de semana y que incluso atraerá a expertos internacionales para analizar la calidad del producto local.

Con edades comprendidas entre los 23 y los 81 años, los colleiteiros que han impulsado esta iniciativa, en colaboración con el Concello de Soutomaior, explican que hace ya más de 30 años se tuvo intención de celebrar un evento similar, sin embargo, no ha sido hasta la fecha que se han dado las circunstancias para su puesta en marcha y esperan una buena acogida por parte del público, puesto que los más «veteranos» como Antonio Iglesias recuerdan que «antigamente tiña moita popularidade e a botella era moito máis cara que hoxe, chegando a alcanzar as 1.200 pesetas. Na cantina de Rosendo, no Mercado do Berbés, puxéronlle prezo e colleu valor, aí foi o seu auxe. Había moitos restaurantes na zona e aí colleu fama, e a xente viña dende Vigo a por el».

Diploma de la primera edición de un concurso del albariño de Soutomaior celebrado en 1957. / Cedida

Si bien a diferencia de Iglesias es uno de los productores más benjamines del evento, Óscar del Valle aporta datos interesantes que demuestran la tradición histórica del «viño colleiteiro» de su concello, puesto que indica que «hai pouca incorporación a este sector e penso que estamos nun momento clave para poñer en valor este produto, porque aquí había tradición. Na casa da brasileira, en Romariz, vin a copa do primeiro premio do certame do albariño de 1959 de Cambados e que o gañou Soutomaior, e noutra casa, na de Anxela, atopei un diploma do primeiro concurso de albariño organizado polo Concello e que era do ano 1957, é dicir, en Soutomaior había tradición e, sen menosprezar a outras zonas e aínda que hoxe hai menos viñas, é probable que hai 80 ou 90 anos incluso houbera máis tradición que noutros sitios».

En este sentido, Jose «Linchú» e Joaquín Lorenzo apuntan que «hai videiras con máis de 100 anos e cunha materia prima moi boa, e hai cepas que son do antigo o albariño que había, que era o albariño pequeniño, de acio pequeniño, que é totalmente distinto ao albariño de produción que hai hoxe en día nas grandes bodegas».

Con respecto al encuentro que próximamente celebrarán, Antonio Iglesias Pardal señala que si hay unos factores que marcan la diferencia del «viño colleiteiro» de Soutomaior en relación con otros caldos de la provincia son «a terra que temos e o microclima, ademais do modo de produción de minifundio e que nós, os pequenos colleiteiros, sempre tratamos de realizar este viño con moito mimo».

En el grupo de la organización, no solo destaca por ser la colleiteira más joven, sino que también es la única mujer . A sus 23 años, Elisa Martínez es consciente de la importancia de continuar con el legado y tradición que en su día fue tan relevante para su municipio, y es que afirma que el evento que están acabando de ultimar puede contribuir a «animar aos máis novos, porque a xente vai facéndose maior e é unha pena que isto se perda. Nós herdamos as vides da casa e son historia, tradición e valor».

La primera edición del Encontro del Viño Colleiteiro se celebrará el próximo fin de semana y el alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo comenta que «detectamos que se estaban cortando cepas históricas e temos que saber que isto é un tesouro que hai que coidar. Este encontro xorde dunha demanda popular de ter unha actividade de posta en valor dun produto de primeiro nivel como é o noso albariño e servirá para aprender sobre el, combinando a tradición e todo o potencial que ten para seguir poñendo en valor o noso rural, o esforzo dos colleiteiros, o noso produto e tamén o noso concello».