La obra del Barrio do Cura reunirá a 500 trabajadores en el pico de actividad

Es la obra de mayor envergadura en la ciudad de los últimos años. Para comprobarlo, basta con poner un pie en los terrenos: decenas de trabajadores, llegadas y salidas constantes de camiones, varias excavadoras funcionando, operarios demoliendo una de las edificaciones en Santa Marta, una grúa gigante vigilando la zona y una segunda ya preparada para próximas tareas: serán cinco durante el pico máximo de actividad, cuando se prevén casi medio millar de trabajadores. El ámbito del Barrio do Cura avanza para lucir íntegramente renovado en 2028.

Edificios de Pi i Margall que se mantendrán. / Alba Villar

«Actualmente, estamos centrados en tres frentes, excavación, contención y estructura, por eso la carga de trabajo es menor. Cuando comience la fase de elevación de los edificios y el resto de la urbanización, entrarán más oficios, como albañilería o instaladores eléctricos, y alcanzaremos un pico de casi 500 trabajadores. Esto sucederá, previsiblemente, dentro de año y medio o dos», explica a FARO Alberto Ferreiro, gerente de la UTE (unión temporal de empresas) Barrio do Cura, conformada por las constructoras San José y Delfín Ferreiro Rodríguez.

Edificios que serán demolidos. / Alba Villar

Hay ahora en torno a 50 personas diarias en obra entre personal de excavaciones, transportes y contenciones especiales y estructuritas y personal técnico y administrativo. «Estamos terminando de realizar las contenciones, hemos realizado más del 90%, y seguimos con las excavaciones: hemos bajado ya mucho la cota, hasta 30 metros con respecto a la calle Pi i Margall, y, en una de las zonas sobre la que se construirá el edificio Ardora, que es el que va a ir más avanzado por ser el que menos cota se reduce, hemos llegado ya a la cota de cimentación, con lo cual estamos hormigonando las primeras zapatas de cimentación para empezar a levantar este edificio, que tendrá unos 100 metros de largo», comenta Ferreiro.

Zona de limpieza de los vehículos de la obra. / Alba Villar

Añade que, si el Concello lo autoriza, se podrá abrir alguna zona al público antes de finalizar el proyecto, así como entregar los pisos del Ardora, el más cercano a O Berbés. Señalan fuentes conocedoras del desarrollo que «la mayor complejidad de esta obra es toda la edificación subterránea», que obliga a realizar «contenciones especiales y apuntalamientos importantes para contener las calles y edificios colindantes». También citan «el gran volumen edificable y lograr la alta calidad que requiere un proyecto de este nivel».

Alberto Ferreiro, gerente de la Ute Barrio do Cura / Alba Villar

«En cualquier obra, aparecen complicaciones, y esta no será la excepción, de hecho, han aparecido y aparecerán, y hay que buscar soluciones para seguir adelante y hacer del problema virtud», anotan. En esta fase inicial, el horario más habitual es de lunes a viernes, pero Ferreiro indica que no se descarta ampliarlo al sábado —se ha hecho en alguna ocasión— o doblar turnos. Asegura Ferreiro que el apagón no tuvo prácticamente incidencia porque disponen de generadores eléctricos y la maquinaria funciona con combustible.

La parcela cuenta con varios desniveles / Alba Villar

Sobre la galería descubierta en el transcurso de las obras, destaca la UTE que especialistas de Patrimonio «están acabando» la inspección. En todo caso, asegura que hay mucho cuidado en todo el ámbito por si aparece algún elemento que deba ser protegido.

El porcentaje de comercialización de las viviendas es del 70%. Habrá casi 300 pisos en tres edificios y un 30% serán de protección por imposición del Concello.