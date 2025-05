El presidente de Renfe insiste en el «interés general» para la supresión de paradas en el Vigo-Madrid

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, volvió a defender la supresión de seis frecuencias de los servicios ferroviarios de alta velocidad en Segovia, dos en Medina del Campo (Valladolid) y otras dos en Puebla de Sanabria (Zamora) en el trayecto entre Madrid y Vigo, lo que permite reducir los tiempos de conexión de la ciudad olívica con la capital del Estado a menos de cuatro horas, demanda abanderada por el alcalde, Abel Caballero. Un cambio que, a su vez, hace más competitivo este medio de transporte frente al avión.

En una entrevista publicada por El País, Fernández Heredia dejó claro que «este reordenamiento», que se aplicará a partir del 9 de junio, «no empezó cuando Abel Caballero hizo unas declaraciones». «Es la tercera fase de la entrada de la alta velocidad en Galicia. Estaba ya previsto, hay cuestiones que ha dicho Caballero que coinciden y otras que no. Hay un interés buscando el conflicto de que él dicta la política ferroviaria de Castilla y León, pero estamos actuando por el interés general, de la eficiencia del servicio y la función social del ferrocarril», dejó claro.

El presidente de Renfe indicó que, en todo caso, «Sanabria y A Gudiña (Ourense) son las poblaciones con más servicio de alta velocidad». «Se habla de eso de una forma abstracta, pero el horario modificado tiene una alternativa que requiere conexión en Zamora, como pasa en muchísimas poblaciones, no solo en la España Vaciada. El uso era realmente bajo, ocho de las 140 personas al día. La siguen pudiendo hacer, solo que con una conexión», expuso.

Indicó que el objetivo es «llegar a un equilibrio». «Se procura no afectar a nadie, pero no todo el mundo puede tener trenes directos a cada instante porque, entonces, no sería un transporte ferroviario de alta velocidad de alta capacidad, sino taxis. Entiendo lo que ocurre, pero no lo comparto. Cuando jugamos al agravio comparativo se enfrenta a los territorios. Juegan con las bajas pasiones y con las emociones. Transmiten que tienen peores servicios de los que realmente tienen y no valoran los servicios que se tienen», comentó.

Fernández Heredia insistió en que «lo importante es la afección real». Aseveró que, «en Sanabria, no se ha eliminado una frecuencia directa, sino que se hace con enlace en Zamora, se mantiene el servicio, se cambia el directo por uno que no lo es». «No es improvisado. Se ha mirado el uso: en un tren de 500 personas, solo se subían cinco u ocho. El número de plazas de Sanabria aumenta y es la población de España con más plazas de alta velocidad por 1.000 habitantes, con 2.000. Segovia tiene 52 circulaciones diarias, la mejor oferta del territorio, y esos trenes retirados tenían solo un uso del 0,25%, a algún viajero le venían bien, pero hacían parar a todos los viajeros. En Medina del Campo, se han incrementado un 75% las plazas, aunque hayan variado algunas circulaciones. No se ha dejado sin tren a miles de personas, como dicen. En Sanabria son el 0,4% y en Segovia el 0,25%», argumentó.

Mejorar la eficiencia en Galicia

Preguntado por Galicia, señaló que, en la comunidad, «hay dos millones de personas a las que se ha priorizado para mejorar la eficiencia tanto en reducir los tiempos en las conexiones como en mejorar internamente las conexiones entre núcleos importantes, complementando la larga distancia con la media distancia y Avant». «También se han aumentado la oferta y las plazas, manteniendo un equilibrio entre mejorar también en Castilla y León. Si se ha modificado alguna circulación, se ha hecho donde menor uso tenían», reflexionó.

De este modo, desde el próximo lunes 9 de junio, Vigo tendrá por primera vez dos AVE semidirectos con Madrid por sentido que dejarán el tiempo de viaje con la capital por debajo de las cuatro horas.