«Queremos que sexa un escaparate para todas as series que se fan en Galicia»

A Estación Marítima de Vigo despregará a semana que vén unha alfombra azul para recibir a todo tipo de profesionais vencellados ao mundo das series a nivel internacional, sen esquecerse do tecido audiovisual galego. Dende representantes da BAFTA a actores, produtores e cineastas da terra como Francis Lorenzo, María Vázquez, Pepe Coira, Fran Araújo ou Lucía Estévez, entre outros, desfilarán polos distintos encontros argallados por Paula Boto e Miguel Blanco, os directores do Festival Internacional de Series Ría de Vigo, que do 29 ao 31 de maio acollerá sendas estreas das series Lume e Weiss & Morales.

-Como nace a idea de crear un festival específico de series e por que escolleron a cidade de Vigo para a súa celebración?

-A idea naceu xa no 2018, vendo un pouco o crecemento exponencial que tiña o consumo de series por parte dos espectadores e tendo en conta que non había punto de referencia que servise de escaparate, pero por distintas circunstancias foi pasando o tempo e realmente ata o ano pasado non desenvolvemos todo o proxecto. E o feito de escoller Vigo, aínda que somos naturais de Lugo e Ourense, levamos vivindo en Vigo dende que tiñamos un mes de vida e catro anos, respectivamente, polo que escollemos a cidade porque somos de aquí e queremos que Vigo estea posicionado no mundo audiovisual.

-É unha cidade que nos últimos anos xa vén experimentando un cambio nese senso, con importantes rodaxes como a de Romería ou coa presenza dos programas de residencias impulsados pola Academia de Cine.

-Si, está atraendo moitas rodaxes e se cadra o que falta en Vigo é que a industria audiovisual teña máis potencia, ten que coller máis peso, pero si é certo que está tendo moitas rodaxes e iso é algo inspirador. Que este festival poida converterse en referente é unha maneira de resaltar a Vigo e ademais poñendo o foco no mundo das series.

-Os festivais da zona soen estar centrados noutro tipo de audiovisual coma longametraxes, documentais e curtametraxes; que poderán atopar os espectadores no Ría de Vigo?

-Dentro do festival temos dúas partes. Por unha banda, hai unha máis orientada á industria, que non quere dicir que non poida acudir o resto da cidadanía, pero na que se tratarán temas de actualidade como a palestra sobre a serie Marusía, outra de rodaxe a través de iPhone, outra de coprodución internacional dende o punto de vista español, unha de bandas sonoras ou outra para falar do medio ambiente vencellado á rodaxe das series, capitaneada por BAFTA, a Academia de Cine británica. Por outra parte, teremos os visionados como o do xoves 29, cando terá lugar a proxección dun capítulo de El jardinero, de Netflix, e un coloquio co creador e guionista, o produtor e tamén coa presenza de Francis Lorenzo e María Vázquez. Ese mesmo día, a continuación, vai estrearse en primicia o terceiro capítulo da serie Weiss & Morales, dirixido pola viguesa Lucía Estévez, quen estará no coloquio xunto co produtor e unha das actrices. Cremos que é unha sorte poder contar con Lucía e coa estrea do capítulo, que aínda non se emitirá en televisión. Para nós, é moi emocionante e bonito que, nun momento no que a xente está volcada co tema das series, van ter non só a oportunidade de ver algúns capítulos, senón que tamén poderán falar coas persoas que as produciron, que as crearon ou coas que actuaron nelas. Así mesmo, tamén se estreará o primeiro episodio doutra coproducida entre a TVG, RTP e HBO, Lume, e que o público poderá ver a partir do 20 de xuño. Poder ter isto en Vigo é o punto diferencial e agardamos que a xente o goce, porque ademais a nosa idea sempre foi que fose accesible, que toda a xente o puidera vivir de preto e por iso é totalmente gratuíto.

-Tamén dades cabida ás creadoras locais.

-É que o que nós queremos, ou intentaremos, é que o festival sexa un escaparate para todas as producións que se fan na nosa rexión, en Galicia, porque realmente é un orgullo dicir que dende Galicia se están facendo series deste calibre, cremos que é algo para presumir.