Un 25 aniversario de récord

Si algo tenían claro es que lo que más les gusta en la vida es «comer bien y la música», por eso a la hora de barajar opciones para celebrar un evento especial, rápidamente se les vino a la mente un plato delicioso y muy humilde también, pero sobre todo una propuesta gastronómica que reflejaba a la perfección los valores por los que se rigen en su día a día. «La patata: la tierra, el esfuerzo, el estar anclado, el ensuciarse, el trabajo duro en el campo y también en la entidad durante 25 largos años. El huevo: el valor, lo que aglutina a todos los ingredientes, lo que cuaja, algo roto que se transforma. Y, por último, la cebolla: la alegría, la chispa, la que provoca lágrimas pero la que también guarda el poder de una sonrisa, en definitiva, la resiliencia». Con estas palabras explicó el director gerente de Alento, Gonzalo Mira, por qué se decantaron por elaborar una tortilla de patatas para festejar que la asociación de daño cerebral adquirido de la ciudad ha cumplido su cuarto de siglo de vida.

Pero 25 años no se cumplen todos los días, de ahí que se fijaran un reto: cocinar no una tortilla de patatas cualquiera, sino la «más grande de la historia de Vigo». La familia de Alento celebró así ayer un aniversario de récord para el que fueron necesarios un total de 1.700 huevos, 150 de patatas, 30 litros de aceite y tres kilos de sal, además de siete cocineros, que durante toda la tarde se pusieron tras los fogones para la elaboración de este plato estrella del que fueron servidas un millar de raciones entre los asistentes a la fiesta. Teniendo detrás de este reto al equipo de El Huevo de la Abuela, quien cuenta con el récord Guinness en la elaboración de tortilla más grande de la historia, con capachos de patatas troceadas y grandes rastrillos para distribuirlas por el soporte, con especial cuidado en los bordes para no desperdiciar producto, dio comienzo la preparación del manjar que horas más tarde conquistaría los paladares de los usuarios y usuarias y profesionales de Alento, así como de todas las personas que se acercaron hasta el entorno de las instalaciones de la entidad en Navia.

La elaboración de la tortilla fue retransmitida a través de una pantalla gigante para que el público no se perdiera detalle y el momento culmen tuvo lugar en el entorno de las siete de la tarde cuando el equipo de cocina procedió a voltearla, para lo que fue necesaria la intervención de una grúa de seis metros, puesto que el plato principal llegó a alcanzar los 2,5 metros de diámetro. Tras la puesta a punto, la organización dio comienzo con el reparto de raciones y los asistentes pudieron degustar un pedacito de la «tortilla histórica» de Alento.

En su fiesta de cumpleaños, Alento tampoco se olvidó que la de ayer era una jornada crucial para el equipo que siempre animan, el Real Club Celta de Vigo, y en el ambiente también se respiraba la ilusión previa de un posible regreso a la competición europea con numerosos asistentes vistiendo la celeste.

La gastronomía no fue la única protagonista de la jornada, ya que la música jugó un papel fundamental en la celebración. A primera hora de la tarde, una batucada recorriendo el barrio de Navia dio el pistoletazo de salida a los festejos. Fue el grupo de percusión Lenha Verde quien a ritmo de tambores anunció el inicio del cumpleaños, para después dar paso a la Coral de Teis y a las actuaciones del payaso Abraitz. Tras la degustación de la tortilla, la fiesta continuó con el espectáculo del mago Xulio Merino, un show familiar en el escenario principal, y fue el grupo vigués El Síndrome de Penny Lanne el que clausuró el evento que, en su momento, Gonzalo Mira definió como una fiesta de «agradecimiento» a todas las personas que han acompañado a Alento durante sus 25 años de vida.