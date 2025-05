La jueza pide a la Policía Local los informes sobre su intervención con el «saltamontes»

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo acaba de emitir una providencia en la que ordena librar oficio al jefe de la Policía Local de Vigo para que remita toda la documentación, informes o partes de intervención de los que dispongan en relación con el «saltamontes» de las fiestas de Matamá donde en agosto de 2024 ocurrió el accidente que le costó al vida al joven Iván Castaño Hervella. La magistrada adopta esta decisión a petición de la acusación particular que ejercen los padres del fallecido y tras recibir el informe donde el Concello concreta que «comunicó» a la comisión de fiestas y a la Policía Local su resolución de que esta atracción estaba desautorizada para funcionar por falta de documentación.

El abogado de los padres de Iván presentó recientemente este escrito en el que, como diligencias complementarias, interesó la recabación de la «totalidad de la documentación e informes» generados por la Policía Local en relación con el «saltamontes» durante las «fechas previas y posteriores» al fallecimiento del joven, incluidas, junto a los partes policiales de intervención, las «comunicaciones internas y externas» existentes y los «informes técnicos o de supervisión» levantados durante visitas a la atracción que se hubiesen producido con anterioridad al siniestro.

Precinto

Esta acusación particular, una de las tres que está personada en esta causa judicial en la que en la actualidad hay dos personas en calidad de investigadas, justificó esta petición porque a día de hoy todavía se «desconoce» si el Ayuntamiento «adoptó alguna decisión sobre el precinto de la atracción». «Se sabe que habría acudido al lugar una pareja de la Policía Local, pero se desconoce el motivo por el cual no llegaron a precintar la atracción y no evitaron el inicio de la actividad», indica en el escrito.