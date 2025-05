"Os instrumentos foron case creados para este proxecto, teñen características especiais pensadas para a banda"

Definen A inevitable caída dos imperios como unha viaxe polo pasado, presente e futuro da especie humana; polos erros, tropezos e malas decisións que tomamos e tomaremos, esquecendo as leccións dunha historia que nos sinala o camiño equivocado. Este é o primeiro disco de Ollo, Lóstrego!, un grupo integrado por Simón Nicolás, Marcos Domato, Noel García e Adrián Alfonso, un álbum que presenta hoxe na Sala Radar, ás 21.30 horas, e no que o post-rock, rock progresivo e rock alternativo se combinan con voces melódicas, harmónicas e letras reflexivas, creando atmosferas sonoras que envolven ao oínte. O luthier vigués Marcos Domato fala sobre o lanzamento deste traballo.

-Como nace este proxecto?

- O grupo nace a principios de 2019 e é precisamente ese ano cando sacamos o noso primeiro EP, unha pequena proba do concepto que queriamos facer. Gustounos como estaba funcionando e sacamos en 2022 un segundo EP, Hábitat. E este xa foi como redondear un pouco o concepto que tiñamos en mente, porque a idea era facer algo diferente, con influencias do rock progresivo, incluso algo de metal e, sobre todo, buscando unhas harmonías e compases pouco habituais na música popular, no pop e no rock. Fomos desenvolvendo esa idea ata este último traballo que vimos de lanzar, no que hai un traballo máis complexo e completo tamén. É un proxecto moi experimental e moi transformado, que xa foi creado dende o principio con esa idea.

-E que atopará o público no disco A inevitable caída dos imperios e como foi o proceso de composición?

- O proceso de composición foi interesante porque decidimos facer un disco conceptual, un disco no que todo xira ou retorna a un mismo tema, polo que é como unha especie de historia cronolóxica que se conta dende o principio até o fin, no que se fala un pouco da relación que teñen ou tiveron as diferentes culturas, os diferentes imperios coa natureza, e como esa relación sempre acabou facendo que esas culturas e imperios caeran. É case un traballo de investigación histórica. Falamos a nivel cronolóxico nas diferentes cancións sobres as distitnas culturas que foron caíndo co paso dos séculos por distintos erros cometidos e a última canción fala sobre que isto non nos vai pasar, como que non hai problema, pero como sociedades estamos cometendo os mesmos erros que cometeu a humanidade dende sempre e,salvo que cambiemos a nosa maneira de actuar, non seremos a excepción. Este é concepto literario do disco e foi moi interesante crear toda esta historia e logo desenvolver diferentes cancións que a foran contando. Todos os temas teñen como as súas pasaxes e viaxes, por exemplo hai unha que fala do mar, cando se conquistou América, e é unha canción que soa a oceáno. En canto ao estilo, vai orientado ao rock progresivo, que é un estilo de nicho moi minoritario e pouco habitual, non está pensado dende un punto de vista moi comercial, pero si para que ás persoas ás que lle guste este estilo e este tipo de música, gocen do noso disco.

-No seu caso, traballa como luthier, como vive o feito de pasar de crear os instrumentos a tocalos?

- Eu toco e canto tamén, e a outra voz principal é o baxista, os dous imos tocar instrumentos feitos por min. Persoalmente, como luthier, emocióname moito e resúltame divertido, moi interesante como se comportan eses instrumentos en directo, porque case foron creados para o proxecto. A miña guitarra está feita un pouco para como eu quería que soase e o baixo tamén. Son instrumentos que xa teñen certas características un pouco especiais e pensadas para a propia banda, e penso que iso vai ser interesante.

-E apostades por unha sala para a estrea

- A verdade é que Radar é unha sala que nos gusta, o propio concepto e a xente que a leva. Pensamos que encaixamos estilisticamente e ademais nos permite moita flexibilidade porque temos toda a confianza para facer o que queiramos, incluso levaremos unha proposta de iluminación diferente, para que todo o concepto do disco sexa bonito e estea ben feito.