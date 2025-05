María José Picón: «Ha habido sesgo en el manejo de la diabetes en mujeres»

La Asociación de Nenas, Nenos e Xente Nova con Diabetes de Galicia (Anedia) organiza mañana en el Hospital Álvaro Cunqueiro la jornada Desafíos en diabetes para que profesionales, pacientes y sus familias pongan en común conocimientos y testimonios. Una de las expertas que participará es la doctora María José Picón César, especialista en Endocrinología y Nutrición y vicepresidenta de la Sociedad Española de Diabetes (SED).

—¿Qué le parecen encuentros como este para las familias?

En diabetes y en general en las patologías crónicas, los encuentros entre iguales siempre son muy enriquecedores, porque el paciente es el que tiene verdaderamente la perspectiva de vivir con la enfermedad. Que haya encuentros entre pacientes y que, además, nos permitan participar a los profesionales, es el escenario ideal. Y como profesional me siento con mucha más responsabilidad cuando me encuentro en un foro así, que cuando me encuentro entre compañeros y colegas.

—Usted va a hablar sobre la diabetes en mujeres. ¿Es diferente la enfermedad en nosotras?

No es que sea diferente, es que si estamos siempre hablando de la individualización y la personalización del tratamiento, no se nos puede olvidar que una característica del paciente que tenemos delante es su sexo. Si es una mujer, tiene que adaptarse también en las terapias, la educación y todo a sus características y a sus necesidades. También la enfermedad es diferente en un niño pequeño y en un adulto y no nos planteamos que pueda haber sesgo de edad.

—¿Pero aquí sí lo ha habido?

Claro. Es que se nos olvida la característica de ser mujer a la hora de tratar a los pacientes muchas veces. Tienen unas particularidades que hay que abordarlas, lo mismo que abordarías a una persona con dificultades visuales o a un deportista de élite. Pues la mujer tiene unas características que han sido olvidadas durante mucho tiempo y ha habido ahí un sesgo en el manejo de las personas con diabetes del sexo femenino.

—¿Qué problemas ha creado esto?

Ellas muchas veces dicen que no se sienten escuchadas, que hay cosas que se han enterado por otros medios que no son su equipo sanitario. Probablemente, hay muchos factores que influyen en cómo esa formación diferencial para las mujeres no llega. A veces los profesionales no tenemos tiempo de abordar todas las necesidades de la persona que tenemos delante. Si a una mujer no le explicas los cambios que van a ocurrir en su cuerpo cuando llegue una cosa tan natural y lógica como es la menopausia, pues se los va a encontrar sin asesoramiento.

—¿Es la menopausia la etapa más compleja para mujeres con diabetes?

No necesariamente. Es una más. El inicio de la adolescencia o el paso de la infancia a la edad adulta, es una etapa con sus características y el paso de una mujer de edad fértil al periodo perimenopáusico es otra. No es ni más ni menos ni tampoco hay que transmitirlo como una enfermedad. Es una cosa que hay que abordar

—¿Qué claves les dará?

Llevo toda la vida dedicándome al embarazo y reconozco que siempre ocupa el eje central cuando hablamos de mujer. Pero las mujeres somos más que eso. Entonces, me voy a centrar en los cambios -biológicos y fisiológicos que son propios y específicos de la mujer a lo largo de su edad fértil, del embarazo, de la pubertad, de menarquía, del ciclo menstrual, del climaterio, de la menopausia...

—Desde la SED, ¿qué demandas tienen en la actualidad?

Como sociedad multidisciplinar, este es un tema que desde varios frentes nos vienen reclamando los profesionales que atienden la diabetes. De hecho, desde hace unos 3 años tenemos un grupo específico de trabajo, donde hay un colectivo de personas de diferente competencia profesional que abordan el tema de la mujer y la diabetes para visibilizar y abordar con perspectiva de género esta patología. Creo que la sociedad está bastante sensibilizada con este tema. Acabamos de lanzar una infografía magnífica y esperamos que llegue a todas las pacientes.