Enfermeras especialistas en Familiar: «Desaprovechan la inversión que han hecho al formarnos»

Han superado un exigente examen para hacerse con una de las escasas plazas de especialización para graduados en Enfermería y han dedicado los dos últimos años de su vida a formarse para ofrecer la mejor asistencia posible y prevención desde los centros de salud. En ese tiempo, ellas han hecho un esfuerzo económico porque han cobrado menos que con cualquier contrato de trabajo de su categoría. Y el Estado también lo ha hecho porque les ha pagado un sueldo para que aprendieran. Sin embargo, cuando a partir de hoy las llamen desde el Sergas para ofrecerles un puesto de trabajo podrá ser tanto para Atención Primaria como para el hospital. Lo que toque según el puesto en la lista general de contratación.

Son diez las enfermeras que ayer concluyeron su especialidad en Familiar y Comunitaria y que protestaron durante el acto de graduación por esta situación. Reprochan que el Área Sanitaria de Vigo no haya habilitado ningún mecanismo para que a ellas se les oferten las vacantes de Primaria y no las de hospital. Por ejemplo, puede pasar que, por su posición en la lista cuando les llamen le ofrezcan una vacante en el Cunqueiro y a otros que estén después y no tengan especialidad, les den una en centro de salud. Si no cogen lo que les ofrecen, les penalizan.

También hay una lista solo de especialistas en Familiar, pero explican que esta no se mueve porque solo lo hace con vacantes de especialistas. Aseguran que, en líneas generales, el Sergas pone un sustituto para cuatro vacantes —aglutinando especialistas y no especialistas— por lo que, en la práctica son siempre de la lista general. Aseguran que en otras áreas gallegas, salvo en A Coruña, sí han encontrado la vía para priorizar a profesionales con formación específica.

Denuncian que son las únicas enfermeras especialistas que terminan sin que les ofrezcan un contrato de lo suyo —a las de salud mental, pediatría y obstetricia sí se lo han hecho, igual que a los MIR de Primaria —y advierten que están desaprovechando lo que invirtieron en su formación.

Apoyo del COEPO

Desde el Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra reclaman «con firmeza» que los especialistas puedan ejercer como tales tras finalizar su formación. «Es inaceptable que, tras años de preparación y superación de un EIR, muchos especialistas no encuentren salida laboral como tales y se vean obligados a ocupar plazas generalistas.

Este desperdicio de talento y recursos públicos no solo perjudica a los profesionales, sino también al sistema sanitario y, sobre todo, a los pacientes, que pierden la oportunidad de ser atendidos por enfermeras con competencias avanzadas y específicas», critica su presidente, Pablo Moreira.

«Desaprovechan la inversión que han hecho al formarnos»

En el acto de despedida celebrado ayer, además de las 10 EIR de Familiar y Comunitaria, había otros 81 residentes de diferentes especialidades de Enfermería, médicas y de Psicología