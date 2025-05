Elena Estévez, la líder viguesa del movimiento agrario

«...de la menor, Elena, se cuenta que cada primero de mayo salía con una bandera republicana hasta el Paseo de Alfonso XII y que en una ocasión hizo abrir las puertas de una fábrica de conservas situada en Sanjurjo Badía para que salieran a la calle las obreras, obligadas a trabajar ese día.». Publicado en FARO DE VIGO en el año 2011 por el periodista Javier Mosquera, fue el artículo titulado ‘El cubano’ que llegó a alcalde de Lavadores lo que permitió a la profesora y directora del Instituto de Estudos Agrarios Mártires de Sobredo (IEAMSo), Marga do Val, profundizar y rescatar a una figura que gozó de especial protagonismo y relevancia en el movimiento agrario de Galicia, la viguesa Elena Estévez, una joven con el don de la oratoria que desarrolló una «incansable» actividad política de 1909 a 1913, «fustigando ao caciquismo» en los numerosos mítines en los que participó a lo largo de la provincia de Pontevedra.

Seguir la estela de la hija de Dolores Ifigenia Mignot y del que fue alcalde de Lavadores y primer regidor agrarista de Galicia entre 1914 y 1915, Julián Estévez, fue posible para la profesora gracias a sus distintas menciones en la prensa local, siendo el pionero en los estudios del agrarismo en Galicia, José Antonio Durán, el primero «en advertir en 1972 que nos mitins de Solidaridad Gallega tiñan presenza mulleres con voz e voto nas asociacións labregas, ás que a prensa da época se refire como mulleres de cálido verbo e combativo, como foron Carmen Álvarez e a propia Elena Estévez», indica Marga do Val, quien añade que «nas imaxes dos mitins agraristas había moitísimas mulleres, porque os homes daquela estaban emigrados e elas estaban, pero tanto Carmen como Elena foron importantes líderes agraristas. É importante sinalar que as mulleres tamén participaron nas folgas e nos motíns, sendo tamén vítimas da represión, como aconteceu en Sobredo con Cándida Rodríguez, por exemplo, quen morreu nunha protesta estando embarazada».

La profesora y directora del Instituto de Estudos Agrarios Mártires de Sobredo, Marga do Val. | Ricardo Grobas

La directora del IEAMSo, que esta tarde impartirá a las 20.00 horas en la Asociación Veciñal de Teis una charla para rescatar del olvido a Elena Estévez, destaca lo importante que es recuperar esta voz, la de una mujer que desde el principio se mantuvo vinculada al Directorio Antiforista de Teis y que tuvo una trayectoria «impresionante e que espertaba expectación na época», especialmente por su implicación en mítines como los celebrados en Pontevedra, Gresande (Lalín), o en Vilaboa, entre otros, y en los que defendía la participación en el agrarismo, «animando aos agricultores para que se impoñan ao cacique, aconsellando que non se afilien a ningún partido, porque os bandos políticos podían dar lugar a desunións, e facendo ademais algo moi importante, que era dirixirse ás mulleres para que obriguen aos seus homes a asociarse, porque entende que no asociacionismo está o porvir dos fillos e o benestar dos traballores do campo».

Indalecio Tizón chega a definila como precursora do movemento feminista na terra

Marga do Val analiza que «Elena nace no seo dunha familia de ideas abertas e progresistas, de feito, o seu pai é moi respectado pola cidadanía. A principios do século XX hai unha entrada tímida da muller no mercado laboral e empeza a darse importancia á educación das mulleres. Neste senso, a Escola de Artes e Oficios de Vigo foi fundamental, e alí ela obtén en 1906 sobresaínte en francés, e chega a ser mestra de escola de nenas de Teis».

Por otra parte, esta profesora hace hincapié en lo «ben valorada que estaba pola sociedade, pois Indalecio Tizón chega a definila como precursora do movemento feminista na terra», además de que también era respetada en el agrarismo, puesto que comparte tribuna con activistas de la talla de Chinto Crespo o de Basilio Álvarez, referentes del movimiento. La figura de Elena Estévez todavía está por investigar, de hecho, la profesora no ha podido localizar ninguna fotografía de la líder viguesa del agarismo, quien tras casarse con el industrial Ricardo Fernández «desaparece», pues Marga do Val señala que «de 1917 a 1933 non hai máis información sobre ela, ata que en Vida Gallega, na sección Los que mueren, se recolle o seu falecemento, reducíndose unha voz tan importante como a súa a ‘esposa de’ e ‘filla de’, esquecéndose para sempre o seu labor como agrarista, dirixente e mitineira en Galicia», concluye.