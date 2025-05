Bouzas rediseña su ‘skyline’: el nuevo silo se levantará en 14 meses y costará 50 millones

La terminal de Bouzas se anotó durante el mes de abril el movimiento de 54.040 vehículos, solo por detrás de los puertos de Las Palmas (61.457 unidades) y Barcelona (60.332), según los datos divulgados este jueves por Puertos del Estado. En el acumulado del año ha superado ya los 216.000, ligeramente por debajo de los volúmenes del año pasado, pero disputando el primer puesto a la Ciudad Condal. La intensa actividad de la factoría de Stellantis Vigo, la ampliación del hinterland y la captación de nuevas rutas ha colocado este muelle al «límite de su capacidad», de ahí la necesidad de ganar espacios. Y, como no habrá rellenos, se crecerá hacia arriba, con un nuevo silo para el que la Autoridad Portuaria ha puesto en marcha el proceso de licitación pública. La enorme infraestructura tendrá un coste de 49,94 millones de euros, con impuestos, como consta en los pliegos de la plataforma de contratación. Una vez asignadas las obras, la empresa adjudicataria tendrá 14 meses para rematarla.

En la misma documentación el Puerto expone la situación actual de la terminal, teniendo en cuenta la apuesta por la intermodalidad de las autoridades comunitarias, que redundarán previsiblemente en más carga de trabajo para Bouzas. «Para poder seguir siendo competitivos en este tipo de tráfico y aprovechar las oportunidades de negocio futuras, surge la necesidad de reforzar las infraestructuras existentes aumentando la capacidad de almacenamiento de vehículos existente».

El nuevo silo se ubicará en la parcela contigua al actual, en el noroeste del muelle, para estar más próximo a las rampas de carga. Ocupará una superficie total de 19.320 metros cuadrados y permitirá el almacenamiento en vertical de 4.000 vehículos. Tendrá cerca de 13 metros de altura, con 168 metros de longitud perimetral por otros 115 metros de ancho.

Panos del futuro silo para vehículos de Bouzas / G.M. /APV

Un aspecto notorio de este proyecto es que la infraestructura deberá incorporar una «cubierta resistente a la posibilidad de montar una planta fotovoltaica en cubierta», en línea con los objetivos de descarbonización y medioambientales fijados por Praza da Estrela. La «ingeniería definitiva de la instalación» de este manto de placas solares no está definida y deberá lidiar con dos «desventajas», resumen la memoria descriptiva del proyecto: las importantes cargas de viento (no hay paredes en el silo, además) y que habrá de tener una instalación de recogida de pluviales, con canalones, bajantes, arquetas en solera, colectores y conexión a la red. Son unos condicionantes que no tuvo que enfrentar el actual silo. La futura estructura está diseñada, además, para tener el «mínimo impacto visual desde cualquier perspectiva».

Trabajos en dos fases

Dentro de los 14 meses estimados por el Puerto como «suficientes» para completar las obras, los trabajos se dividirán en dos fases para «minimizar en lo posible la afección al tráfico de vehículos y su almacenamiento». De hecho el silo empezará a funcionar antes de estar completado al 100%: la zona sur estará operativa a los ocho meses, en paralelo a los trabajos de la zona norte, que se prolongarán durante los otros seis meses. Las empresas interesadas en optar a este contrato tienen hasta el 26 de junio para formular sus ofertas.