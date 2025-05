«Tendrás un espacio ‘online’ con todas las pruebas que te has hecho en tu vida»

El doctor Rafael Areses es un médico estomatólogo y un reconocido divulgador sobre la aplicación de la Inteligencia Artificial en la atención sanitaria. El autor de obas como «La revolución silenciosa», asegura que nos encaminamos a «una época radicalmente diferente y que será enormemente mejor para nuestra salud».

-¿Cómo la IA está transformando herramientas médicas habituales?

-La salud es algo que nos afecta a todos, con lo que el interés es el máximo. Pero tiene que tener una serie de estándares mucho más seguros. No puede ir a la velocidad que va, a lo mejor, el marketing. No es lo mismo que te recomiende una película que te prescriba un tratamiento. Por eso va más rezagada. Las herramientas que vamos viendo, las tenemos que ir testando y para probarlas en humanos tenemos que tener una serie de garantías. No el 100% porque no podríamos avanzar nada. Lo estamos haciendo con datos sintéticos. La semana pasada tuvimos dos avances realmente significativos.

-¿Cuáles?

-AMIE, una IA generativa de Google. Salió en el 2023 y fue bastante potene. Un médico asistido por AMIE conseguía resultados superiores a un médico sin estar asistido, pero todavía un médico asistido por AMIE lo hacía mejor que AMIE sola. Lo que vimos la semana pasada, es que AMIE ya es multimodal. Los médicos a lo mejor sabemos de imágenes médicas, pero nos guía el radiólogo. Leemos su texto. AMIE no. Entiende texto, audios y las imágenes y habla con una inteligencia de imágenes, no tiene que transcribirlas o traducirlas. La segunda ha sido HealthBench.Es un nuevo marcaje para clasificar. Es un sistema en números y así tenemos métricas, para dejarnos de opiniones. Los resultados son realmente significativos porque son mucho mejores en multimodales y en interpretación diagnóstica, pero hay un terreno donde todavía no están: en empatía y en efectos secundarios y condiciones más complejas. Pero en la integración de distintas especialidades y distintas formas de pensar —porque no piensa igual un otorrino que un internista—, supera al humano.

-Digamos que es el consultor multiespecialista.

-En este caso, sí. Maneja mejor distintas variables. Todo esto, hay que testarlo. El BenchHealth ha sido probado en unos 48,000 casos, de 262 médicos. Son grandes series. Muchas de ellas de datos sintéticos: un paciente que nunca ha pasado, pero que le pasan cosas que son bastante normales, de forma que la base de datos la haces mucho más grande, pero es muy fiable. Son casos factibles. No están todavía en el punto de que tratas con tu médico directamente porque les falta más testeo, les falta más ponerlos a prueba, porque son sistemas muy recientes. En test que se han hecho con enfermeras auxiliares se quejaban de fallos. Son sistemas muy recientes. Todavía nos queda un recorrido, no sé si largo o corto, para incluirlos en tu clínica. Pero las velocidades están siendo my grandes.

-En cuanto a la odontología digital, ¿qué funciona ya y hacia dónde camina?

-Llamamos odontología digital a los procesos que aceleran y facilitan todo aquello que puedes medir, como los procesos de laboratorio de prótesis. Es decir, tomar imágenes, que es medible, porque son cifras.. Lo que ocurre es que eso es una parte muy pequeña de la odontología: un poquito de implantología y la prótesis dental. Todo lo demás la estamos descubriendo ahora. Es nueva y es un terreno enorme. Va un poco por detrás de la medicina.

-¿Prevé que vaya más allá?

-Los dentistas, en un 35% creen que no. Es muchísimo. Tú lo hablas en el ámbito financiero y casi nadie duda que va a pasar. Yo creo que, por supuesto, que va a llegar a todo. Lo más importante es no morir en el cambio. Si cambias rápido, te quedas solo y te arruinas.

-¿Para qué podría valer? ¿Siempre vinculado a la lectura de imágenes?

-En medicina ha sido eso porque la física ha avanzado más. Las que vienen ahora son IAs generativas, el chat GPT y demás. Permiten automatizaciones a una velocidad muy superior, aumentan productividades. Estas IAs no necesitan ser absolutamente perfectas, tienen que ser suficientemente buenas. No puedes hacer un análisis de mercado con precisión absoluta, porque va cambiando, pero sí una lectura suficientemente buena.

-Póngame algún ejemplo de lo que se espera en odontología.

-Por ejemplo, para tratamientos a largo plazo, tener previstas todas las alternativas que el cerebro del dentista no puede capturar. Para la previsión de cada paciente en particular puedes incluir muchos más datos: genómicos, de estilo de vida, de comportamiento de materiales, qué tipo de hueso, qué tipo de condiciones, qué biología… El dentista no puede tener todas esas variables juntas en el cerebro. Habrá más cosas, como la robótica pero estamos hablando posiblemente ya para los años 30. Tienen que integrarse los sistemas, ser rentables… La precisión de colocación de un implante, por ejemplo, de un tallado por un robot en comparación con un humano es de 10 a 1. Lo primero en lo que lo vamos a notar es en la logística de las clínicas y la interacción con el usuario: coger citas, seguimiento… O cuando te vas a otro sitio y tienes que pedir las pruebas que te han hecho en una clínica. No. Esos datos tienen que ir contigo siempre. Tendrás un espacio en el que todas las pruebas que te has hecho durante toda tu vida las tendrás accesibles en tiempo real. Se llama espacio de datos y Europa lo ha iniciado para que esté a finales de esta década y tengas tus datos siempre contigo.

-¿Va a ser una obligación?

-Hasta determinado punto. Para un hospital, sí, pero una clínica pequeña, a lo mejor esos protocolos le complica mucho. Pero no crecerá y las clínicas grandes se la comerán. Evitará duplicidades, hay un 40%, por ejemplo, en radiografías.

