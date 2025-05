Vigueses de más de 80 años, «tirados» en Pontevedra de madrugada por el Imserso

Los viajes del Imserso son los momentos más esperados del año por centenares de vigueses. Los precios bajos y la oportunidad de disfrutar de un envejecimiento activo son las claves del éxito de estas actividades. Pero en ocasiones se pueden convertir en una pequeña pesadilla. Es lo que denuncian varios vigueses de más de ochenta años respecto al viaje que tienen planeado a Tenerife del 3 al 12 de junio, es decir, en menos de dos semanas. Como en la gran mayoría de ocasiones, el vuelo sale desde Santiago de Compostela, y las personas de Vigo deberán desplazarse a Pontevedra en donde les llevará un autobús hasta el aeropuerto de la capital gallega.

Pero ese no es el principal problema. Los más grave, denuncian, es que a la vuelta un autobús los dejará a todos en Pontevedra a las 1.15 de la mañana. «Y ahí nos dejan, somos de Vigo pero nos dejan tirados en Pontevedra a unas horas en las que no hay trenes ni buses para trasladarse», lamenta Miguel Parra, un vigués de 82 años que al igual que tantos otros participarán en este viaje. El propio Parra se ha dirigido a todas las instancias para que les planteen una solución. Ha llamado al Imserso y le dicen «que no tienen nada que ver», ya que los responsables son la concesionaria Turismo Social. Esta entidad, a la vez, lo deriva a la página web para hacer la reclamación.

El siguiente paso, directamente, ha sido enviar una carta al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en la que explica su situación. «Por favor, somos personas que ya no tenemos reflejos y aptitudes que teníamos en nuestros años jóvenes, sus padres me imagino que tampoco, piensen en ellos», implora este afectado, que tiene planeado viajar con su mujer de 79 años.

«Para el colectivo es un problema. Me han peloteado de un teléfono a otro, me dicen que mande un correo electrónico... Nosotros no sabemos de eso y al final nos damos por vencidos. El Ministerio de Asuntos Sociales es el que me ha dado la solución, diciéndome que escriba una carta y la deje en el registro del Ayuntamiento», explica Miguel Parra.

Hace tiempo que los mayores de Vigo están resignados a que tienen que desplazarse al aeropuerto de Santiago para la gran mayoría de viajes de viajes organizados por el Imserso.

Cada mes de septiembre miles de jubilados de Vigo aguardan la programación del Imserso para decidir sus vacaciones de los próximos meses y cada año, aún con leves variaciones, se repite un mismo patrón. El organismo estatal vuelve a infrautilizar el aeropuerto de Peinador para los viajes ofertados a los mayores de toda la provincia con solo un tercio de las operaciones totales. Hasta 58 desplazamientos tendrán el aeródromo olívico como punto de partida frente a los 93 que lo harán desde el aeropuerto de Santiago de Compostela. Es decir, en muy pocas veces salen de Peinador, aeropuerto que les quedaría a al lado de casa sin necesidad de trasladarse a Santiago por carretera.