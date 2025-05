Los juzgados vuelven a denunciar la deficiente acústica de la macrosala

Enésima petición para mejorar la acústica en la macrosala de la Ciudad de la Justicia; la mayor de toda la comunidad. En esta ocasión fue instada por el juez decano de Vigo, Germán Serrano, a la Dirección Xeral de Xustiza, escrito en el que le traslada las dificultades detectadas en el último juicio con jurado popular celebrado a lo largo de la semana pasada a cargo de la Sección Quinta de la Audiencia.

Estas deficiencias repercuten especialmente a la hora de escuchar las declaraciones de peritos y testigos; si bien es cierto que desde el estrado la acústica mejora y la grabación de las vistas, según fuentes judiciales, sí permite entender lo que en sala no siempre se comprende. Esto todavía no se ha traducido en nulidad alguna pero sí afecta e incluso podría influir en el desarrollo de un juicio ya que no siempre se entiende lo que verbaliza un acusado o un perito, causando una posible indefensión.

Suspensiones

Lo cierto es que desde que se inauguraron los nuevos juzgados en Vigo hace ya dos años, los problemas de sonido en torno a esta sala se han ido sucediendo; incluso con la suspensión momentánea de alguna vista por la mala calidad del sonido o de las grabaciones. Raro es que durante un juicio, antes el magistrado presidente de la Audiencia de Vigo y la ahora nueva magistrada presidenta no lamenten estos problemas de acústica.

Desde la Dirección Xeral de Xustiza no han sido ajenos al problema, introduciendo cambios en la sala que aminoren los problemas de sonido. Entre ellos, la colocación de estores en alturas y altavoces, que, a día de hoy siguen sin ser realmente eficaces, ya que son más o menos efectivos en función de lo llena o vacía que esté la sala.

Paneles en la sala

Consultada a Xustiza por este nuevo escrito, desde el organismo autonómico explican que «salvo algunha incidencia puntual» no se han vuelto a registrar grandes problemas, salvo «nalgunha declaración que tampouco está confirmado que se debese á acústica da sala». De igual modo, y con el «obxectivo de descartar calquera causa que poida distorsionar as declaracións, se fose necesario estudaríase o acondicionamento da sala con paneis».

Por su parte, desde la Audiencia de Vigo, que es el órgano que habitualmente más uso realiza de la sala, no descartan instar también alguna medida de mejora de la acústica para evitar problemas en futuras declaraciones o juicios en general.