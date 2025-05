Vigo tendrá la última salida en AVE de Madrid más temprana del país

No hay bien que por mal no venga. La nueva oferta comercial de Renfe entre Vigo y Madrid anunciada el miércoles traía consigo un aumento en el número de plazas, una reducción en los tiempos de viaje –con cuatro trenes diarios por debajo de las cuatro horas y un mejor tiempo de 230 minutos– y una importante reorganización de las paradas y bandas horarias.

En ese sentido, además de la supresión de servicios en Castilla y León –Renfe ha ratificado su decisión con datos tras el revuelo generado– los vigueses también tendrán que adaptarse a una nueva realidad.

Nuevos horarios

A partir del próximo lunes 9 de junio la última frecuencia directa que saldrá desde la estación de Chamartín pasará a ser el Avlo de las 18.06 horas, 71 minutos antes que el actual AVE que llega antes de medianoche a Urzáiz. De esta forma, Vigo tendrá la salida más temprana de un AVE desde Madrid hacia toda España.

Ni siquiera otros destinos con menor demanda como Huesca (18.50h), Elche y Murcia (19.15 horas), Castellón (19.40 horas) tendrán que estar con tanta antelación en la terminal. Incluso la afamada Extremadura, que ese mismo día estrenará la tercera frecuencia de Alvia hacia Cáceres y Badajoz que saldrá tres minutos más tarde que el convoy de bajo coste hacia Galicia.

Esta situación, al igual que en el caso de Segovia y Sanabria, ha generado quejas entre aquellos trabajadores que programaban su rutina con el horario actual. En ese sentido apuntan a que será incompatible con la mayoría de jornadas de turno partido por el tiempo necesario para llegar a la estación.

Últimas salidas por destino desde Madrid en AVE / Hugo Barreiro

Mejores servicios en Santiago y A Coruña

El cambio de horarios ha dejado como mayores beneficiadas a Santiago y A Coruña, que contarán con dos frecuencias más tarde que en la actualidad: un AVE a las 19.17 (en el surco utilizado hasta ahora por el de Pontevedra y Vigo) y un Avlo a las 20.23 que servirá para prolongar el AVE que acababa en Ourense desde su estreno en 2021.

En el resto de relaciones con este tipo de servicios las últimas salidas se concentran a partir de las seis y media de la tarde, lo que permite llegar a destino incluso para cenar pero sin comprometer toda la sesión vespertina. En las rutas a Barcelona, Valencia, Alicante, Sevilla y Málaga, donde también operan Iryo y Ouigo, hay salidas incluso después de las 21 horas.

El avión como alternativa

De esta manera el avión pasa a ser la principal alternativa para volver a Vigo en esa franja, especialmente los viernes, domingos o vísperas de puente. Aún así, últimos vuelos de Air Europa (19.10) e Iberia (19.45 o 22.20 dependiendo del día) obligan a una antelación similar para llegar a Barajas.

La Media Distancia sigue bloqueada

Esta situación podría solventarse si Renfe anunciara, tras varios días de espera, los nuevos enlaces garantizados con los regionales y Media Distancia internos de Galicia. Y es que el cambio horario también afectará a la movilidad de Ourense a Vigo.

La última salida de la estación de Empalme se adelantará 49 minutos, pasando a estar servida por el Alvia de Barcelona que acostumbra a llegar con retraso en un trayecto de más de 12 horas. De esta forma, la última salida entre la primera y la tercera ciudad de Galicia estará programada para las 21.01 horas, una franja diurna durante buena parte del año.