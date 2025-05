«Hay más estrabismo en adolescentes y adultos jóvenes, quizá por las pantallas»

Más de 300 oftalmólogos especializados en estrabismo y en patología infantil procedentes de España, Portugal y Latinoamérica se reúnen la próxima semana en Vigo en la trigésimo segunda edición del congreso sobre esta subespecialidad. La organiza la doctora Pérez Flores.

-¿Es importante la incidencia el estrabismo en la sociedad?

-Tiene una prevalencia del 3%, tanto en niños como en adultos. Hay diferentes tipos: congénitos, que aparecen al nacimiento; adquiridos en la infancia; y luego, en la adolescencia, de adultos jóvenes y en edad más avanzada. En estos, unos están relacionados con enfermedades neurológicas y otros, simplemente, por edad. Todos los estabismos deben de ser evaluados por un experto en ellos y la mayoría van a tener tratamiento, que es quirúrgico.

-¿Y siempre ha sido así la prevalencia?

-Está cambiando en cuanto a la proporción niños-adultos. En la última década, estamos viendo como hasta el 60% de nuestros pacientes quirúrgicos son adultos frente a los niños. También, hace más de 30 años había menos especialistas en estrabismo. Ahora los niños están más atendidos, se visitan a edades más tempranas y los estrabismos se detectan y se tratan antes también. Y lo mismo con los adultos, pero con estos sí que estamos viendo en la última década un aumento de prevalencia que no está necesariamente en relación con esto y para los que no tenemos una explicación clara. Los de edad más avanzada puede ser por el aumento de la esperanza de vida, ya que hay deterioros propios de la edad en torno a los 70 u 80 años, con degeneración del tejido muscular.

-¿Y el resto de adultos?

-Hay otra franja de edad en la que se da otro tipo de estrabismo que está apareciendo, entre la adolescencia y los 30 o 40 años. No surge de repente, es poco a poco, y acuden porque empiezan a ver doble. No tenemos una explicación concreta. Hay teorías que lo relacionan con el aumento del uso de dispositivos digitales y la distancia a la que se usan, pero no está suficientemente claro. Son todos del mismo tipo, convergentes y con visión doble, pero responden muy bien a la cirugía con resultados estables

-Y con respecto a la oftalmología pediátrica, ¿a qué patología le prestarán especial atención?

-Hay muchasenfermedades: genéticas, relacionadas con prematuros, con enfermedades raras... Y hay un tema absolutamente candente: el control de la progresión de la miopía La prevalencia está aumentando. La miopía está en relación con que el ojo crece más de lo normal y eso condiciona enfermedades en la edad adulta que ponen potencialmente en más riesgo la pérdida de visión, como cataratas precoces, desprendimientos de retina, lesiones vasculares de la retina, glaucoma, estrabismos adquiridos... Hoy hay tratamientos para controlar la progresión de ese crecimiento. Se está investigando mucho.

-¿Cómo es?

-Hay tratamiento óptico, con gafas y lentes de contacto con un diseño especial. Y farmacológico, con atropina a concentraciones bajas que no está comercializado ni en EE UUni en Europa y, por el momento, se da a través de fórmula magistral. El oftalmólogo lo prescribe y las farmacias autorizadas por la AEM para hacer colirios la elaboran y se distribuye al resto de farmacias.

-¿Esperan que en los próximos años se simplifique?

-Sí, por favor. Todos lo queremos y es de esperar. Lo que pasa que los requisitos para que un medicamento sea aprobado para su comercialización son muy tediosos, sobre todo, cuando se trata de medicación en niños. Un año es poco tiempo, pero espero que en un par de años esté autorizado en Europa. Simplifica mucho para las familias y la prescipción del propio tratamiento para el oftlamólogo.

-¿Son muchos los niños que se están beneficiando de este tratamiento?

-Sí. La prevalencia de la miopía es muy alta, Cada vez cada vez hay más niños y hay un consenso oftalmológico para cuando comienzan con una miopía adquirida, a partir de 6 o 7 años, son candidatos a este tratamiento. Un tratamiento que es a largo plazo. No evita la miopía, lo que pretende conseguir es que de adulto sea un poco menos miope, pero fundamentalmente controlar el crecimiento del globo ocular, que es lo que incrementa el riesgo de otras enfermedades.