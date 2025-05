Vigo entoa ao compás das cantareiras

Vigo viviu o día das Letras Galegas polos seus catro costados. Dende o Casco Vello, a Bouzas pasando polo barrio do Calvario, Lavadores ou Matamá, os vigueses rendiron homenaxe a lingua que lles da nome con música, arte, tradición e poesía. En especial, compre por en valor os actos relacionados coa música xa que este ano son as cantareiras, mulleres do rural que improvisaban letras inmemoriais ao ritmo das súas pandeiretas, as que teñen a honra de erguerse como protagonistas do día grande da nosa lingua.

A vila de Bouzas foi un dos puntos que berrou por elas, por aquelas avoas, fillas ou netas que cantabas no fogar ou nos descansos do traballo de campo cantigas galegas que agora e as futuras xeracións terán a ledicia de poder disfrutar. A Alameda acolleu varias actuacións musicais a cargo das agrupacións Adelume Baíña, eogrupo de baile do colexio Atlántida e as Cantereiras Ghandainas.

Na Porta do Sol celebrouse un recital de poesía á vez que acolleu o acto central do Concello de Vigo. «Juan Compañel tomou unha decisión valente: editar Cantares Gallegos de Rosalía de Castro. A obra vaise rematando cada día cunha inmensa capacidade de xerar poesía e literatura dende a súa forma de entender Galicia, dende a súa forma de entender o galego», expresou o alcalde de Vigo, Abel Caballero, acompañado por varios concelleiros da corporación municipal e polo autor do bando do día das Letras Galegas, o escritor Francisco Castro. «O ano que ven volveremos a celebrar aquí este día, pero ata ten que haber 365 día das Letras Galega; cada día debe ser un día das Letras Galegas, debe ser a nosa convicción: vivir en galego, facer literatura e poesía en galego e cantar en galego como facían as cantareiras», precisou o rexedor vigués.

No barrio de Lavadores; a AVCD, no 50 aniversario d asociación, programou onte varias actuacións e actividades infantís con motivo do día das Letras Galegas. E tambén Beade, dentro do programa «Vigo, un mar de bandas» acolleu concertos de poesía lírica oral.