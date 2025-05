El fin de semana, un mar de fiestas

Este fin de semana de mayo viene cargado de fiestas en Vigo: Letras Galegas, Día da Muiñeira, Sementeira, Maios en el Casco Vello o el «fiestón» del Celta en Balaídos son solo algunas de las celebraciones que convertirán a la olívica hoy y mañana en una mar de celebraciones. Pero hay mucho más.

Matamá ensalza un año más, y ya van doce, las tradiciones y el modo de vida rural con la celebración de la Festa da Sementeira. La cita, que se celebra hoy, recupera una actividad lúdica que ya realizaba en sus primeras ediciones, las «olimpiadas do campo», aunque en esta ocasión solo para los más pequeños.

La AVCD de Lavadores, en el 50 aniversario de la asociación, ha programado para hoy sábado varias actuaciones y actividades infantiles con motivo del Día das Letras Galegas.

El parque de A Riouxa de Teis acoge la tercera edición de la Festa do Callos. Ayer hubo una degustación (a partir de las 19.00 horas y con actuación de Followings a las 22.30 horas); hoy sábado, desde las 11.00 horas (actuación musical de Can sen Dono a las 22.30); y mañana, desde las 11.00 horas.

Otra de las citas importante de este fin de semana ya es tradición en Vigo. Hoy, el Mercado do Calvario cambia los puestos de pescadería, frutería o carnicería por arte, en lo que será la décima edición del Mercado da Arte do Calvario.

El 19º Festival do Día das Letras Galegas 2025 de Beade, enmarcado dentro del programa Vigo, un mar de corais, se dedica este año a la poesía lírica oral y ofrecerá los conciertos de: Coral Polifónica San Pelayo de Navia, Coral Polifónica Agarimo, Coral Polifónica da U.V.C.D. de Candeán, Coral Polifónica Val do Fragoso e Coral Polifónica do C.S.C.R. de Beade. Será a partir de las 19.00 horas.

La Asociación Veciñal e Cultura do Casco Vello, por su parte, celebrará mañana la XLIII Festa dos Maios con multitud de actividades en la Praza do Berbés de Vigo desde las 11.30 hasta las 19.30 horas. La Asociación Vecinal de Teis ha organizado para mañana domingo el acto por el Día das Letras Galegas. Será alas 12.00 en el antiguo edificio del centro de salud, donde actuarán el grupo de gaitas de la asociación vecinal y las pandereteiras «Terra Meiga».

Otra de las celebraciones multitudinarias que acogerá la ciudad, mañana, será la del Día da Muiñeira. En el desfile participarán en torno a 35 agrupaciones por la calle Venezuela a partir de las 11.00 horas. Interpretarán una muiñeira, una jota y una riberana al son del grupo de Gaitas «Airiños del Parque de Castrelos».

