Los psicólogos ya tratan a profesores incapaces de controlar a su alumnado

«¿Quién piensa en los profesores?» Esta reflexión la pronunció esta misma semana la jefa de estudios de un colegio de Vigo que se vio obligado a expulsar a un niño de 6º de Infantil por su agresividad en el aula hacia los compañeros y también al equipo docente. «Somos profesores por vocación pero no estamos para aguantar insultos o golpes de los alumnos; estamos desprotegidos», ampliaba la tutora. Tal es la situación de desamparo que se están dando casos de profesionales de la educación obligados a acudir al psicólogo por no ser capaces de controlar a su alumnado, que cada vez acata menos las normas y los límites. «Cada vez son más los profesores que buscan ayuda psicológica por esta desprotección; están sobrepasados porque no tiene las herramientas o la legitimación suficiente para controlar a la clase. Los alumnos ya no ven la figura del docente como una autoridad», explica el psicólogo vigués Daniel Novoa, quien durante el curso ofrece numerosas charlas en centros educativos y a familias para tratar esta y otras cuestiones.

Apuntala su valoración ante esta realidad en la carencia de apoyo a los docentes por parte de las familias. «Tendrían que dar ejemplo, pero no es así. Los profesores no tienen la ayuda de las familias. Es más, muchas intentan ocultar la situación por vergüenza o falta de habilidades comunicativas para tratar el tema», puntualiza Novoa.

El psicólogo reconoce que cada vez son más los docentes en lugar de los padres y madres lo que acuden a sus gabinetes por esta problemática. «Tienen la sensación de pérdida o falta de control y también de ayuda por parte de las familias. Ante un alumno con trastornos de conducta se debería trabajar en conjunto con el psicólogo, el padre y madre y el colegio, pero esto no siempre ocurre. Y s importante trabajar estas conductas violentas», mantiene el psicólogo infantil vigués.

Su postura se ve refrendada en datos, concretamente los recogidos en la memoria del sindicato educativo ANPE. El colectivo cuenta con la figura del defensor del profesor, que recoge llamadas y peticiones de estos profesionales acerca del desempeño de sus funciones. Buena parte de los profesionales que se han puesto en contacto con ANPE verbalizaban faltas de respeto por parte de los alumnos, concretamente el 35% de las llamadas versaban sobre esta falta de autoridad en el aula. Las conductas agresivas entre el alumnado está detrás del 10% de las quejas del colectivo docente y el 3% obedecía a agresiones físicas a los propios profesores. «Siendo realistas no podemos hablar de casos anecdóticos porque cada vez se están viendo más. Es cierto que en Infantil es bastante residual que se den estos episodios pero en Educación Primaria y en la ESO sí es habitual, casi diario», explican desde la sede viguesa del sindicato ANPE.

Otro dato que respalda la mayor necesidad de apoyo docente en los colegios es el incremento de los niños y niñas con trastornos graves de conducta, casos que en Vigo y provincia se han triplicado en la última década.