Dos pianistas devolverán la música a la residencia viguesa en la que viven gracias a la afinada petición de una enfermera

«Una vez escuché a Olga tocar el piano y fue una maravilla, así que hace poco le pregunté por qué no lo había vuelto a tocar, y me dijo que estaba desafinado». Esa fue la razón por la que Alia Fernández Barreiro, enfermera del Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes Vigo II (CRAPDII) -también llamada Residencia de Maiores de O Meixoeiro- se animó a compartir esta circunstancia con la comunidad virtual de Facebook, a través del grupo 'Vigo Recomienda'.

«Hola, lo que voy a pedir es complicado, pero por intentarlo... ¿Habrá alguien que sepa afinar un piano y se ofrezca a hacerlo de forma altruista?. Trabajo en una residencia de mayores y hay un piano. Tenemos a una mujer ingresada que es pianista y apenas toca el piano, porque dice que está desafinado. Estaría tan bien que pudiera tocarlo más a menudo... ¡Gracias!»

Hace algo más de una semana, la enfermera de la residencia de O Meixoeiro compartía esta petición en Facebook. / FB

Alia se refería a Olga, una concertista rusa que lleva algo menos de dos años residiendo en el centro. Pero esta interna no es la única que sabe tocar el piano. Isabel también lo hace pero de manera amateur, y aunque sufre cierto deterioro cognitivo, cuando se sienta frente al teclado, la memoria no le abandona. «Ella tiene varias canciones interiozadas y aunque puede que no recuerde una conversación reciente, ese reducido repertorio no se le olvida», explica Eva Bouza, responsable del área asistencial del CRAPD de Vigo.

Isabel es una de las residentes que sabe tocar el piano. / FDV

Con su virtuosismo ante las teclas, ambas crean muy buen ambiente en el centro y «realizan una actividad más para la distracción de los residentes», asegura Eva, aunque con dos estilos bien diferentes. «Las canciones que interpreta Isabel son más populares, como A Rianxeira, mientras que Olga es una profesional, y sus partituras son de grandes compositores clásicos».

Olga es una gran concertista rusa que cuenta con un teclado propio en su habitación, aunque en unos días, ya podrá practicar sus partituras en el piano del centro. / FDV

La concertista rusa no pierde la práctica, ya que cuenta con su propio teclado electrónico en su habitación, mientras que Isabel no ha dejado de ejercer una de sus pasiones en el piano del centro, a pesar de estar desafinado, algo que cambiará pronto.

Residencia de Maiores de O Meixoeiro. / Ricardo Grobas

Y es que, la iniciativa de la enfermera ha dado sus frutos. «El próximo 21 de mayo irá un afinador profesional a la residencia para poner a punto el piano», ha confirmado a FARO el director del CRAPD Vigo, César Corbacho. También deja claro que el instrumento no está allí de adorno, y cada cierto tiempo se afina. «Hay que pensar que es fácil que se desajuste por temas de humedad y las condiciones tan variables de temperatura», explica.

No obstante, el desconocimiento del estado real en el que puede estar, repercute en el momento de abordar su afinación: «No somos músicos, pero gracias a la iniciativa de Alia, hemos sabido que el piano no estaba para tocar, algo que nos llega porque hay una pianista en la residencia que sabe de estas cosas», sostiene.

Así que, en menos de una semana, tanto la música clásica como la popular volverá a sonar -muy bien- y a deleitar a los usuarios del centro.