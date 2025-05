Personas residen hasta dos meses en el Chuvi tras el alta y a la espera de plaza en residencia

Para que, por ejemplo, una mujer que vive sola reciba ayuda mientras termina de recuperarse tras una operación de cadera. O porque un hombre con sus hijos en el extranjero ya no volverá a ser autónomo tras sufrir un ictus. Cada vez son más las personas que tienen que recurrir a una residencia cuando salen de un ingreso hospitalario. Es una consecuencia del envejecimiento de la población y la reducción de las redes de apoyo familiares. A veces, el propio paciente o la familia tienen ahorros para costear un centro privado; otras, lo hacen con más esfuerzo mientras tramitan y esperan la concesión de una pública; y, los menos, no tienen recursos para apañárselas ni de forma temporal. Son los llamados casos de emergencia social. Estas personas, con alta médica, pasan semanas en el hospital a la espera de que se resuelva su situación. En el último año se han registrado algunos de hasta dos meses.

La denuncia parte del Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia (COTSG). «Cando a xente ten unha situación compricada, vai ao hospital e alí se queda. Aínda que non haxa datos públicos, polos nosos colexiados temos evidencia de que chegan a estar 2 meses» , explica David Gontán y añade: «Están recargando o sistema sanitario porque non hai residencias públicas».

La Consellería de Política Social niega esas demoras. «As emerxencias sociais resólvense en cuestión de días, nun prazo de tempo moi reducido», señala. Aunque en su respuesta especifica que lo que es «totalmente falso»es que se tarde tanto tiempo «cando se lle concedeu unha praza residencial pola vía da emerxencia social». Antes de la concesión, la Administración tiene que comprobar que la persona cumple con los criterios de emergencia social en cuanto a renta y patrimonio de la unidad familiar. Es un proceso «muy garantista», alegan desde Política Social y justifican que esto se debe a que, si resulta aprobado, van a adelantar a otras personas que llevan esperando más tiempo para la concesión de una plaza.

Centralización de las valoraciones en Santiago

No solo sucede con personas que necesitan ser trasladadas a una residencia, sino también con otras que podrían regresar a sus casas con una ayuda a domicilio que no pueden pagar. Desde el COTSG alegan que uno de los embudos es la centralización, a finales de año, de todas las valoraciones en Santiago, cuando antes se hacían a nivel provincial. «Hai menos persoas para valorar», concluyen. «Vimos alertando que os últimos cambios que fixeron, sen persoal e sen recursos, non valen para nada».

Desde que les dan el alta médica y mientras se resuelve su situación, la Administración da respuesta a estas personas que no pueden cuidarse solas en los hospitales, donde un día de ingreso es más costoso para las arcas públicas que en un centro sociosanitario. Desde el Área Sanitaria de Vigo rechazan informar sobre cuántos casos de este tipo tienen. Diversas fuentes sanitarias confirman que son habituales, aunque no muy numerosos, que sus estancias se prolongan durante semanas y que se han registrado casos este año de hasta dos meses.