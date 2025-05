Tanxedoras estrea un videoclip «en homenaxe a todas as mulleres que transmitiron a nosa música tradicional»

Cinco mulleres, cinco pandeiretas e cinco voces. Son Tanxedoras, un grupo polifónico onde, noutras das súas cancións, tamén soan acordes de pandeiros, aixadas, tixolas, morteiros, ferros, bombos, tambores, gaitas, acordeóns, cunchas, culleres… Unha mestura que non deixa a ninguén indiferente e que vai máis alá da música tradicional sen máis. Elas sempre asumen o reto e a responsabilidade de cantar o de sempre, e de facer música tradicional, pero dende unha marca propia.

Este venres, véspera do Día das Letras Galegas, Tanxedoras regalan o que mellor saben facer, dándolle forma nun videoclip que estrean para conmemorar esta xornada. E o fan nunha edición, esta da 2025, de reivindicación da poesía popular oral e de homenaxe ás mulleres que a transmitiron a través da palabra, a música e a memoria colectiva: as cantareiras, regueifeiras, pandeireteiras...

O vídeo, firmado por Isaac Garabatos con son de Isaac Millán, ten unha sinxela posta en escena, na que María Silva, Leni Pérez, Margó Gaioso, Tere Santamaría e Loli Pérez visten a produción coas súas gorxas, aturuxos e xiros vogais coas pandeiretas como único instrumento musical.

O videoclip está adicado «a todas as mulleres que ao longo da historia fixeron da nosa música a nosa identidade, da nosa lingua o noso tesouro e da nosa cultura o noso ben», reza a presentación deste vídeo no que as cantareiras viguesas entoan e tocan a 'Xota de Mens', baseado nunha peza tradicional que formou parte do repertorio das históricas Pandeireteiras de Mens.

O vídeo foi gravado no recinto de Villa Solita en Vigo, e remata cunha imaxe das cantareiras fronte á ría de Vigo, e un convite a manter o traspaso xeracional do valioso legado da música tradicional galega: «Se queres que siga viva, pásaa!»

Tanxedoras

A Real Academia Galega define o termo 'Tanxedoras' como as persoas que tanguen, é dicir, que toca un instrumento musical -tamén significa balancear, mexer, sacudir, axitar, abanear...-. Foi o nome que elixiron estas cinco mulleres que non eran alleas ao mundo do folclore cando formaron o grupo, xa que viñan de agrupacións como O Fiadeiro, e algunhas delas levan exercendo a docencia do canto tradicional en diversas asociacións da provincia de Pontevedra dende hai décadas. Dende a súa creación a formación foi pasando de 5 a 3 compoñentes, e tras un parón na súa actividade no ano 2019, acaban de volver en 2025 coa formación inicial para seguir facendo o que lles apaixona: poñer en valor a música tradicional e facela chegar ao maior público posible.

O seu repertorio baséase en pezas que foron recompilando ao longo de moitos anos de recollidas de campo feitas en toda Galicia, ademais de nutrirse doutras fontes coma cancioneiros. Teñen publicado 3 discos: “Tanxedoras”, “As sombra da Oliveira”, e “1952”, este último dedicado ao etmusicólogo Alan Lomax.