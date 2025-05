A lembranza dun legado comunitario

«Canta! Canta, que ti tes boa voz». En primeira fila, disposta a gozar da actuación que está a piques de reanudarse, aos seus 91 anos de idade Viviana Jáuregui anima as compañeiras que a rodean para que sigan a melodía que xa soa en directo e que todas recoñecen dende o primeiro acorde. Acompañada de boa parte das integrantes do grupo de cantareiras que impulsou no seu día, Malvela, é a cantante Uxía quen está achegando diversas cantigas populares nos xardíns de Doral Residencias nunha xornada que maiores e usuarios con discapacidade do centro levan días agardando, pois por fin chegou a semana das Letras Galegas e poden compartir de xeito conxunto ese legado dos seus tempos mozos que, por como entoan as distintas coplas, teñen ben presente na súa memoria.

Homenaxe a tradición oral

Con motivo da homenaxe da Real Academia Galega á tradición oral e ao importante papel que xogaron as mulleres á hora de preservar tanto melodías como a propia fala, a dirección do centro residencial da área viguesa quixo festexar esta conmemoración rescatando esas cantigas populares que marcaron a xuventude de moitos dos seus maiores, para o cal contaron co mellor acompañamento musical posible, o de Uxía e Malvela, con Paca, Aurita, Fita e Chola, Paz, Carmiña e Teresa, quen se ocuparon de animar a cita con temas como Lela ou Amores collín. Mais a residencia tamén tiña un agasallo sonoro preparado para estas cantareiras, pois o coro do Doral, integrado polos usuarios con discapacidade do centro, saíron ao «escenario» para interpretar o seu propio repertorio e que gozou de moi boa acollida.

Reivindicación a golpe de pandeireta

Cunha pandeireta na man, Uxía reivindicou o poder do dito instrumento e animou aos maiores a que a toquen, igual que fai a mocidade na actualidade, o cal afirmou que é motivo de orgullo para mulleres coma ela, que levan unha vida dedicada á música tradicional. Así mesmo, dende Malvela, Paca puxo en valor o feito de cantar no propio idioma, «o máis bonito do mundo», pois recordou como na súa mocidade cantaba e mesmo representou obras en galego, malia que estaba prohibido.

Uxía durante o seu encontro cos usuarios e usuarias da residencia. / Alba Villar

Coa interpretación do Pirimpimpín, que deixou un dos momentos máis emotivos da xornada con todo o público acompañando a melodía cunha coreografía coas mans, deuse por concluída a actividade que conquistou a maiores como Viviana e Celia Gómez Nores, de 85 anos de idade, quen ao rematar afirmaba que estivera «moi ben» polo feito de poder compartir todos xuntos un momento moi animado coas cantigas de sempre.

Pola súa banda, tanto Uxía e as integrantes de Malvela viviron con moita emoción o encontro, pois logo da festa, a cantante apuntou que «é moi bonito ver o traballo que fan na residencia co coro e coa xente maior e queriamos estar aquí facendo o acompañamento musical» e, con respecto ás Letras, destacou que «a deste ano é unha homenaxe a esa vida comunitaria, onde despois do traballo se bailaba e cantaba, e ás mulleres que gardaron na memoria cantigas fermosísimas, moitas delas creadas forma anónima por mulleres, polo que é hora de poñerlles cara, nomes e apelidos». Dende Malvela, Paca, Fita, Aurita e Chola destacaron da experiencia na residencia que «a maioría séntense identificados ao lembrar as cantigas porque, para moitos, o mellor da súa xuventude foron aqueles seráns. Foi moi emocionante cantar aquí e ver as súas caras de felicidade».