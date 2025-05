«Tengo donde dormir, pero no donde descansar»

Una joven coruñesa a la que no le quisieron alquilar un piso en Vigo por su condición sexual; una venezolana que tardó más de un año en la tramitación solo del primer documento para el permiso de trabajo; otra que no puede trabajar en algo afín a sus conocimientos pese a contar con formación y experiencia, por las dificultades de homologación; un vigués que tocó fondo infinidad de veces lastrado por las drogas; personas abocadas a compartir no solo piso, sino incluso habitación con desconocidos... Un grupo heterogéneo de 24 personas en situación de vulnerabilidad residencial presenta hoy —19 horas— en el CIFP Audivisual de Vigo un videopodcast en el que retrata la exclusión social y cómo se materializa en problemas de acceso a la vivienda y al mercado laboral; cómo la burocracia se convierte en una barrera que cronifica los casos; y cómo todo esto golpea su salud mental. Buscan que la sociedad les comprenda para que empatice con ellos.

Rosa, una de las participantes, cuenta cómo el grupo ha sido para ellos un lugar seguro en el que poder expresarse sin juzgar, «para compartir y crear». Así es que lo bautizaron como «Somos Acubillo», «un término gallego que significa refugio, abrigo, donde alguien se siente protegido». El proyecto está capitaneado por las organizaciones no gubernamentales Agareso y Provivienda, con la colaboración de la Fundación La Caixa.

A lo largo de los últimos ocho meses, Agareso —ONG centrada en la comunicación para promover el cambio social— les ofreció formación y herramientas para comunicar directamente a la sociedad y de forma profesional lo que ellos quisieran. Ya habían llevado a cabo proyectos semejantes con adolescentes vulnerables, que siempre habían optado por la ficción para representar sus preocupaciones. Quizá por la edad, este grupo optó por un proyecto de periodismo ciudadano y comunicación participativa.

En un videopodcast de 55 minutos grabado en directo en A Morada, entrelazan sus historias personales con encuestas a pie de calle o entrevistas a expertas. Quieren derribar bulos. Escucharse en estos ocho meses les sirvió a ellos para darse cuenta de que también creían en algunos. «As persoas migrantes pensaban que todas as españolas viviamos maravillosamente, sen ningún tipo de problema para acceder a recursos públicos e as españolas en situación de necesidade pensaban que estaban sendo perxudicadas porque as migrantes tiñan máis facilidade para conseguir as axudas», cuenta Sonia Díaz, coordinadora del proyecto. «Polo camiño descubriron que os problemas que pensaban que tiñan por ser migrantes ou por circunstancias persoais eran compartidos e fliparon».

Un 25,5% de la población en riesgo de pobreza

Recuerdan que una cuarta parte de la población gallega está en riesgo de pobreza y que cada vez son más los que tienen que compartir vivienda con desconocidos. «Vivíamos más tiempo en la calle porque la casa no representaba la paz», cuenta la madre de una niña. «Tengo donde dormir, pero no donde descansar», resume otra compañera.

Y llaman la atención sobre cómo todo esto les afecta: «Todos los «no» que recibimos en nuestra vida afectan a nuestra salud, pero cuando hablamos de un techo en el que vivir o en un empleo para subsistir, mucho peor». Este espacio seguro también pretendía ayudarles a reconstruir la autoestima minada. «Los buenos somos más», se apoyan.