Rueda apuesta por captar empresas en Galicia externalizando la gestión y permisos

El primer Foro del Noroeste celebrado por Prensa Ibérica el pasado martes en Santiago de Compostela continúa marcando la agenda política y económica de Galicia. Tanto es así que el presidente de la Xunta puso como ejemplo la gestión de la Cámara Municipal de Oporto para lograr captar nuevas empresas e inversiones.

«Decía que la diferencia no está, y tiene razón, en el precio del suelo. Está en la agilización y Oporto funciona todo por externalización de permisos» explicaba Alfonso Rueda tras conversar con el alcalde luso, Rui Moreira, durante la cita organizada en la Cidade da Cultura. En su diálogo con la redactora jefa de FARO Lara Graña explicó que allí las licencias tardan tres meses, ocho veces menos que en Galicia.

El líder del ejecutivo gallego se dirigía así a los participantes de las jornadas «Capacita Directivos» organizadas en el Círculo de Empresarios, loando la sinceridad del político portugués que se retirará este año de la vida pública. Aún así, apostaba por hacer esto «con todos los controles», algo que le llevó a elogiar la labor de los técnicos y funcionarios que vigilan su cumplimiento.

«Va en beneficio de todos. Si hay el control adecuado, no hay problema, no tiene por qué funcionar peor, no tiene que ser un desastre» aseguró en su discurso. Durante el mismo destacó el papel de la Xunta como primer empleador de Galicia con más de 115.000 trabajadores y cargó ante la falta de Presupuestos Generales del Estado o el «absentismo» tras el récord de bajas laborales registrado en el primer trimestre en la comunidad. Así aseguró que el gobierno gallego es «el primer interesado en solucionarlo».

«Tenemos muchos puestos que no pueden estar vacantes, una baja supone una cobertura inmediata», ha señalado, y ha recordado que la administración trabaja para impulsar «medidas valientes», aunque serán «criticadas», para reducir este fenómeno.

Rueda insistió en que cree «mucho en la jerarquía» entendida como orden, no como «dictadura», ya que «muy pocas o ninguna» estructura asamblearia demostró «éxito» y lo que hay que hacer «es tener buenos equipos, saber escucharles, darles confianza y, al final, saber que la última decisión alguien tiene que tomarla», relató ante los participantes en las jornadas celebras en Vigo.

La cita contó con la presencia de más de un centenar de invitados entre autoridades y empresarios. Entre ellos destacaron el presidente del Parlamento de Galicia y segunda autoridad de la comunidad, Miguel Ángel Santalices, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González. Ninguno de estos dos realizó valoraciones sobre la aprobación del Plan Xeral o la ampliación del Ifevi.

Borrás pide ambición

El almuerzo coloquio celebrado en la sede de las torres Ifer fue abierto por María Borrás, quien incidió en el «talento, industria e innovación» como las principales fortalezas de la economía gallega para «mirar al futuro con realismo y ambición». La presidenta del Círculo pidió «sumar inteligencias» garantizando que este organismo tendría una «actitud propositiva, rigurosa y real».