Un helicóptero de UFD sorprende por sus vuelos a baja altura en el área de Vigo

Las pasadas a baja altura de un vistoso helicóptero de color rojo y cola amarilla han llamado la atención a los ciudadanos durante los últimos días. Por el color, por el ruido e incluso por sus maniobras. La aeronave se ha visto en multitud de puntos del centro de Vigo, pero también de las parroquias y sobrevolando otros municipios de la provincia de Pontevedra. «¿De qué es ese helicóptero y qué está haciendo?». Esta es una de las preguntas más repetidas en los últimos días.

Aunque es habitual que multitud de helicópteros sobrevuelen la ciudad todos los días, como el de la Policía Nacional, los Pesca de Gardacostas de Galicia, la DGT, el 061 o el de Adunas, entre otros, éste es novedoso a la vista de los vigueses que lo están escuchando y viendo muy de cerca; incluso muy próximo a los edificios. Pero no aterrizando o despegando, sino sobrevolando. Y pese a la cercanía, identificarlo no es fácil, ya que no lleva ningún tipo de rótulo.

En las redes sociales o entre comentarios de aquellos que lo vieron surgieron inmediatamente teorías. La mayoría erradas, como que se trataba del helicóptero del Catastro. Algunas hasta conspiranoicas relacionadas con el apagón. Y, aunque sí tiene que ver con electricidad, no es algo extraordinario, sino rutinario. Y esta vez le ha tocado el turno al área de Vigo y buena parte de la provincia de Pontevedra.

¿Qué hace el helicóptero en el área de Vigo?

El helicóptero rojo que se está viendo estos días volando a baja altura pertenece a UFD, la empresa distribuidora de energía de Naturgy que lo ha subcontratado para realizar la inspección periódica de líneas eléctricas aéreas.

«Se trata de trabajos rutinarios que se hacen todos los años por diferentes zonas. El helicóptero está dotado de una cámara especializada y sensores con los que se supervisan las líneas eléctricas para detectar posibles fallos o anomalías para minimizar el riesgo de problemas en ellas y mejorar el suministro», explican fuentes oficiales de Naturgy. Para esta labor de inspección no solo se emplean helicóptero, sino que también es habitual el empleo de drones. Cuando se detecta algún punto caliente, se envía una brigada por tierra para repararla.

Proceso de supervisión

Un helicóptro de HelitransPyrinees similar similar al que está sobrevolando estos días el área de Vigo. / Facebook: HelitransPyrinees

Explican desde Naturgy que desde la existencia de las redes eléctricas, siempre se han realizado inspecciones para verificar su estado. Al principio, a pie: «Una persona recorría las líneas anotando las incidencias en papel, tras comprobar cada torre y cable para detectar fallos o daños. Era un trabajo tedioso y lento, especialmente en zonas de difícil acceso, como ocurre en Galicia, lo que podía retrasar este trabajo durante semanas o incluso meses».

Fue en la década de los 90 cuando se produjo el primer avance. Se empezaron a emplear helicópteros, que volaban bajo y a poca velocidad, mientras el operario realizaba una inspección visual para localizar posibles problemas, como aisladores rotos o nidos de cigüeñas. Gracias a los helicópteros se podían recorrer grandes distancias en un solo día, algo que sería imposible a pie.

Desde 2009 este tipo de supervisión con helicópero se combina con el empleo de drones

Con la evolución tecnológica, los propios inspectores llevaban una cámara con la que captaban imágenes que después se analizaban. Este sistema aportaba mejoras respecto al método manual, pero seguía siendo un proceso exigente en recursos humanos y económicos. En estos casos, la precisión dependía de las condiciones climáticas y existía un riesgo para el personal.

Más tarde se instalaron cámaras estabilizadas en el exterior del helicóptero, con mejor resolución y control desde el interior, lo que facilitó el análisis posterior en laboratorio. Además –apuntan en Naturgy— desde 2009 este tipo de supervisión se combina con el empleo de drones. UFD comenzó a utilizarlos, pero con muchas limitaciones regulatorias. Solo se podían volar a corta distancia y siempre bajo la línea de vista del piloto.

Las cámaras de alta resolución captan imágenes durante todo el recorrido, los sensores detectan puntos calientes para identificar fallos o daños en torres y líneas aéreas antes de que se conviertan en averías.