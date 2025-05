Bares de Vigo reclaman a los clientes que «no tomen solo café» para reservar mesas para ver fútbol

Conseguir una mesa para ver un partido de fútbol en bares y cafeterías de Vigo es en muchos casos una misión imposible. Hay gente que va dos horas antes para conseguir un sitio, y otros vagan de un local a otro hasta conseguir una mesa con una buena vista de la pantalla. Los establecimientos son conscientes de la importancia que tiene el Celta para los vigueses, que no pueden pagarse el fútbol para verlo en casa y tienen que buscar una alternativa, por lo general un bar. Es por eso que varios locales de hostelería de Vigo ofrecen reservar una mesa con antelación para ver los partidos. Es decir, al igual que se guardan plazas para comer o cenar, ahora también para el fútbol.

Uno de los pioneros en hacerlo es La Factoría, establecimiento ubicado en la calle Aragón, justo a la entrada de la peatonal de O Calvario. El gerente, Roberto Castellanos, explica que han decidido hacerlo pero bajo unas determinadas condiciones. En primer lugar, si el partido coincide con horario de cenas o comidas, se reclama a los clientes interesados en una mesa que para ver el fútbol deberán también comer. «Nosotros directamente ya no servimos café durante los partidos. No puede ser que haya una mesa en la que durante dos horas solo pidan un café o una caña. Eso no nos aporta rentabilidad alguna», asegura Castellanos.

Hay que tener en cuenta que, de media, la hostelería paga en torno a unos quinientos euros mensuales por poder poner el fútbol en sus pantalla. Muchos locales han decidido dejar de hacerlo precisamente por un precio que consideran «desproporcionado», mientras que otros, como La Factoría, están buscando formas de que sea rentable. «Por mucho que hagamos, no conseguimos recuperar lo que se paga. Porque aunque facturemos seiscientos euros en un día de partido, hay que tener en cuenta que no va solo para pagar la cuota, sino para materia prima, personal...», explica el gerente de La Factoría, bar que estaba ayer a rebosar de gente viendo el decisivo partido entre la Real Sociedad y el Celta.

Los bares que reservan mesas para ver el fútbol lo hacen por lo general para los encuentros del Celta, los más seguidos en Vigo, lo que serían de media unos cuatro al mes. Por eso todos ellos están esperando a que el equipo vigués se clasifique para competición europea la próxima temporada y puedan sumar partidos en los que previsiblemente se registrarán también llenazos en los locales durante la semana. Hay que decir que también lo hacen en los partidos importantes del Barcelona o el Madrid, especialmente los que jugaron en Champions League.

Hay que tener en cuenta que el 55 por ciento de la ciudadanía prefiere ver los partidos del fútbol en el bar con su grupo de amigos y uno de cada cuatro lo ve con su pareja, según las conclusiones de un estudio llevado a cabo por Watch, el servicio a través de internet y móvil que permite a los aficionados encontrar un bar o restaurante donde ver el partido y reservar mesa.

El análisis, entre más de 3.000 usuarios y centrado en los hábitos a la hora de ir a ver un partido de fútbol al bar, muestra cómo el fútbol sigue siendo el deporte que reúne a los amigos en el bar, aunque refleja un aumento significativo de la cifra de aficionados que prefieren ir acompañados de sus parejas.

Por otro lado, los aficionados no suelen ir solos al bar para ver el partido (14 por ciento de las respuestas), pero les gusta más ir solos antes que con la familia, que sólo alcanza el 6 por ciento de los usuarios.