La víctima de un puñetazo: «Tenía mucho dolor; no sabía que había perdido el ojo»

«Tras el golpe, me caí al suelo y perdí el sentido. [...] Cuando me desperté no sabía dónde estaba, y tenía muchísimo dolor. En aquel momento no sabía que había perdido el ojo». Esta es parte de la declaración de la víctima de un puñetazo por parte del cliente de un bar en la madrugada del 17 de febrero de 2018. El hombre reconoció al acusado como su agresor, para el que la Fiscalía y acusación particular piden penas de 11 años de prisión y una indemnización que supera los 100.000 euros.

El hombre, que admitió ayer en la vista que se celebró ayer en la Audiencia de Vigo, que había consumido alcohol aquel día y que «iba contentito», y que habló con el acusado sobre «tonterías». «No discutimos», afirmó. Una testigo que trabajaba en la cafetería donde se produjeron los hechos afirmó que solo pudo escuchar el golpe.