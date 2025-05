Caballero mete prisa a la RFEF para acoger el Mundial: «Queremos datos, no opiniones»

«Hay cosas que claman al cielo». Con esta frase resumía el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, la postura de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a la hora de dar a conocer las puntuaciones y motivos que dejaron a Vigo fuera de la lista de 11 sedes para el Mundial 2030. El regidor compareció este martes en Praza do Rei para detallar las más de tres horas de reunión en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas el día anterior.

«Nosotros lo que queremos son datos, no queremos opiniones. Queremos las actas de las reuniones si es que las tienen», explicó después de las evasivas mostradas por Manuel Lalinde, Beatriz Seijo Méndez y Eduard Desvishaj. El secretario general, la asesora jurídica y el director de la candidatura apuntaron a la confidencialidad de todos los datos solicitados por la delegación olívica, incluso las notas de la candidatura de Balaídos. «Querían que firmara un acuerdo de confidencialidad y todas las cosas que tenga el alcalde son algo público», alegó sobre su rechazo a esta opción.

Otra de las cuestiones que sorprendió a Caballero fue que exigían un contrato similar para conocer las ponderaciones de los criterios FIFA. El primer edil apuntó que estas puntuaciones sobre la reforma de los estadios, los transportes, alojamientos y fan zones fueron publicadas en la web del organismo el pasado noviembre.

«Se lo enseñamos. Hubo silencio», sintetiza, apuntando que el Mundial femenino de 2027 adjudicado a Brasil se dieron a conocer también las valoraciones sobre Bélgica, Países Bajos y Alemania. «Esto es la transparencia de la FIFA y es lo que tiene que formar parte de las explicaciones», dijo.

Solicitud de documentos

Es por ello que solicitaron la entrega de más de 120 documentos relativos al proceso de selección y la candidatura viguesa, «específicamente todo lo que sucedió con la propuesta del CSD del criterio de vecindad internacional» ya que fue descartada tras aparecer Balaídos entre las once elegidas.

«Solo afecta a Vigo y la candidatura de Vigo es imparable», relataba el correo enviado por María Tato al entonces vicepresidente Rafael Louzán. Diez días después, el actual líder del fútbol español anunciaba la exclusión de Vigo y Valencia durante un acto en Riazor, dos semanas antes de que fuera confirmado por carta. «Queremos saber si la federación había autorizado a hacerlo público y por qué lo sabía» insiste.

«Dejamos todas las preguntas allí y en unos días se comprometieron a la contestación» explicó Caballero, que quiso meter prisa al proceso por miedo a que los plazos jueguen en su contra. «Tienen que ser rápidos, no vamos a estar esperando dos años. Y ahí vi voluntad de la Federación, lo tengo que decir. Igual que en la otra parte hay cerrazón total», añadía en su comparecencia.

Correos que no constan

Y es que además de los silencios y excusas que se desmontaban con una búsqueda en internet, «algunos de los correos no los reconocían», según certificaron los presentes en la reunión. Es el caso del correo en el que la RFEF define como «excluida» del proceso de selección a Vigo, lo que imposibilitó su valoración por parte de la FIFA.

Tampoco la excusa de que obtuvo la puntuación más baja en la parte financiera. «No sabemos, eso era antes» aludían los responsables federativos. Es por ello que pese a tender la mano para cooperar y poder incluir Balaídos junto a los otros once estadios españoles, el Concello mantiene la vía jurídica abierta. «Vamos a defender Vigo hasta las últimas consecuencias, es nuestro derecho» justificaba Caballero.

Requerimientos documentales del Concello de Vigo a la RFEF Requerimientos documentales del Concello de Vigo a la RFEF

Por su parte, la presidenta del Partido Popular de Vigo ha celebrado que Caballero «defienda la tesis del PP» al colaborar con la RFEF con transparencia e interlocución. Luisa Sánchez espera que ambos inicien «un trabajo serio y riguroso» tras este «giro» y certifica que «las broncas del alcalde delante de los micrófonos no servían para nada», según su criterio.

Próximos pasos en las obras

Ante el riesgo de posible parálisis en las opciones viguesas de acoger partidos de la cita mundialista, el Concello mantiene su hoja de ruta. «Nuestra planificación ya arrancó», apuntó Caballero en referencia a que Aqualia ya está realizando el informe del nuevo colector entre Manuel de Castro y la rúa Olímpicos. Preguntado por cuándo se licitará la redacción del anteproyecto para la nueva grada de Tribuna —la última que queda por ser reformada– el regidor aseguró que «eso hoy no toca, cada uno que hagta su propio cálculo».

En ese sentido recordó que este tipo de contrataciones «son largas y requieren de muchos meses», aunque Balaídos va más adelantada que otras posibles sedes. «Estamos en tiempo porque ya arrancamos, fuimos previsores», apunta al tiempo que apuntaba que esto es «mucho menos de lo que tienen que hacer A Coruña Zaragoza o Málaga».

Para poder llevar adelante esta obra comprometió que el 100% de la financiación sería pública y que, tal y como se indicó en la visita del Comité Técnico en 2023, el Concello podría hacerse cargo del presupuesto al contar con unos 150 millones de euros de remanentes en caja.