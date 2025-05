Empiezan las tareas para urbanizar el ámbito del Campus do Mar en la ETEA

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas informó del inicio de los trabajos de ejecución de la obra correspondiente al «Proxecto sectorial PS-6, área de usos complementarios do Plan Sectorial de Ordenación Territorial do Campus Científico Tecnolóxico do Mar nos terreos da ETEA».

Señala que el ámbito de actuación (PS-6) «está con vallado que delimita a obra». «Iniciáronse os traballos de desbroce da parcela, de modo que se poida identificar perfectamente o terreo. A continuación, procederase á demolición das edificacións previstas no proxecto, pero, para poder detallar este traballo con seguridade, é necesario identificar ben o terreo tras o desbroce», apunta la Xunta.

Tras los derribos, «comezarase coa execución dos servizos». La superficie del ámbito supera los 20.000 metros cuadrados.