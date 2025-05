«No se puede equiparar un gran alijo a un hurto»

Dentro de exactamente 49 días se cumplirán dos décadas desde que en Vigo se creó el último juzgado de Instrucción de los que están en funcionamiento en la actualidad. Fue el número 8, que se estrenó en pleno verano, un miércoles 29 de junio de 2005. Veinte años después, y pese a la redonda efeméride, nada hay que celebrar, porque, paradójicamente, la planta judicial de estas salas que se dedican a instruir miles y miles de delitos cada año podría verse mermada. El plan del Ministerio de Justicia de incrementar en 53 los jueces de violencia de género en toda España para facilitar que los juzgados especializados en violencia machista puedan asumir la nueva competencia de delitos sexuales ha indignado a los magistrados olívicos. Porque la previsión para Vigo es ganar esta plaza a costa de eliminar uno de sus juzgados de Instrucción. En un momento en el que las «macrocausas» de narcotráfico están al alza y en el que la instrucción es cada vez más compleja debido a la incesante ciberdelincuencia, la ciudad podría retroceder 20 años, a cuando solo había siete juzgados de esta materia.

Vigo, A Coruña, Madrid o Santander son algunas de las ciudades españolas donde se prevé eliminar juzgados instructores para transformarlos en órganos de Violencia sobre la Mujer, según la propuesta del Real Decreto que el Ministerio de Justicia ha remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). «Desvisten un santo para vestir a otro», resume un magistrado vigués, que echa mano de esta popular expresión para hacer hincapié en su desacuerdo y el de todos sus compañeros y compañeras con esta decisión.

Más de 22.600 asuntos en un año

Ante las críticas y la generalizada indignación de los jueces de las urbes afectadas, el Gobierno se ha defendido indicando que el plan de conversión está aún en fase de «borrador» y que, en todo caso, lo realizó en atención a los «números objetivos» facilitados por el Poder Judicial. En el caso de la ciudad olívica, sus ocho juzgados de Instrucción registraron 22.691 procedimientos en 2024, una media de 2.836 cada uno, lo que los sitúa por debajo del módulo de entrada máximo establecido para estas salas, que es de 3.300 asuntos/año por tribunal.

«La naturaleza de la delincuencia no se puede medir en números, no se debe tomar una decisión así en base a la frialdad de las cifras: no es lo mismo instruir el hurto de una cartera que un gran alijo de toneladas de cocaína», afirman sobre el principal criterio en el que se ha basado el ministerio para realizar el borrador de su Real Decreto. Pero es que esos módulos elaborados por el CGPJ y el ministerio, avisan además los jueces, se remontan ya a 2018: «No se han actualizado, están desfasados». En caso de que finalmente se materializase y Vigo perdiese un juzgado instructor, lo que se teme es que el afectado sea el número 8, por ser el último que se creó.

Las particularidades de la urbe olívica

Los magistrados vigueses, que ya han mostrado en junta sectorial su «rotundo rechazo» al plan del ministerio, hacen hincapié en las particularidades de Vigo, una ciudad en la que la delincuencia está en cifras altas –ahí están las casi 12.200 infracciones penales del balance de criminalidad de 2024 del Ministerio del Interior– y que cuenta con una elevada población, una gran «potencialidad industrial y económica» y un puerto que en los últimos años ha aumentado sus conexiones directas con Sudamérica, lo cual está siendo aprovechado por las mafias de narcotraficantes para colar importantes alijos en los contenedores. «Vigo es puerta de entrada de la droga para España y para toda Europa y buena prueba de ello son las causas de las que nos encargamos en nuestros juzgados», coinciden varios magistrados.

Un procedimiento de 10.000 folios y 25 piezas

El tráfico de drogas a gran escala suele derivar en «macrocausas», procedimientos que se traducen en horas, días y años de trabajo. Por poner solo un ejemplo, el juzgado número 8 acaba de concluir en este 2025, tras cuatro años de instrucción, uno de esos casos, de los que en las frías estadísticas se equiparan numéricamente hablando a cualquier pequeño delito. Se trata de una causa sobre narcolanchas que llevaba abierta desde 2021: sumó 10.000 páginas de sumario, necesitó de 100 medidas de tecnovigilancia y dio lugar a 6.000 acontecimientos digitales en el visor judicial entre autos, decretos, escritos de las partes y otro tipo de resoluciones. Hubo además que abrir 25 piezas, la principal y las que se fueron incoando sobre medidas cautelares, comisiones rogatorias, entradas y registros o relativas a la situación personal de los investigados. Con 50 detenidos, 18 pasaron a disposición judicial durante dos jornadas maratonianas para el juzgado, que además tuvo que adoptar medidas en relación con las 70 embarcaciones de alta velocidad intervenidas.

Los juzgados de Instrucción de Vigo rechazan el borrador del Ministerio de Justicia. / Marta G. Brea

Colaboración con autoridades de numerosos países

Los juzgados instruyen estos grandes asuntos en los que llegan a intervenir agencias como la DEA o el FBI americanos mientras siguen con el día a día: «Tramitas ‘macrocausas’ mediáticas y continúas atendiendo los asuntos de ciudadanos a los que les han robado, amenazado o estafado». Y hablando de estafas, la «ciberdelincuencia» ha terminado de llenar de trabajo a estas salas. «Muchos son casos de enorme complejidad tecnológicamente hablando y de alcance internacional», indican, mencionando las comisiones rogatorias y colaboraciones que tienen con autoridades judiciales de numerosos países: desde Portugal hasta, como ocurrió recientemente, los Emiratos Árabes.