Más de 700 participantes en la «X Andaina polos montes»

La tormenta inicial no pudo con la pasión por recorrer el pulmón verde del municipio en Candeán y Cabral. Unas 750 personas participaron en la «X Andaina polos montes de Vigo», organizada por la Concellería de Medio Ambiente en colaboración con la Mancomunidade de Montes. Se realizaron cuatro salidas en total de entre 2 y 20 kilómetros con diferentes niveles de dificultad.

«Entre os participantes, había dende cativos de corta idade ata persoas de máis de 80 anos, póndose de manifesto que o exercicio físico no monte é apto para todas as idades e todas as intensidades», destacó la Mancomunidade de Montes de Vigo.