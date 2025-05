Un SOS para el Plan Comunitario de Teis

«O Plan Comunitario de Teis, a piques da súa desaparición. Queremos agradecer o inmenso apoio que estamos recibindo da veciñanza, profesionais de saúde, do social, comunidade educativa... O Plan non ten sentido sen todas vós e non tería chegado ata aquí, acompañándovos ao longo destes últimos 30 anos. Se non nos soltades a man, loitaremos ata o final». Es el mensaje que hace escasos días lanzó la coordinadora de este barrio vigués para anunciar su «peche inminente» ante la falta de acceso a subvenciones para dar continuidad a una actividad que lleva desarrollándose desde que, en el año 1992, la trabajadora social del centro de salud de Teis convocó a casi una veintena de colectivos para crear una red de apoyo mutuo y abordar las distintas problemáticas y carencias detectadas entre los residentes.

Desde que hicieron pública la «grave» situación que atraviesan y que ha abocado a la dirección a contemplar el cierre definitivo de esta entidad viguesa sin ánimo de lucro, distintos agentes del barrio han expresado una oleada de solidaridad, puesto que más de 200 profesionales de los colegios Possumus, Vicente Risco, San Xosé da Guía y Monte da Guía, y del centro de salud de la zona y del Nicolás Peña, así como de entidades sociales como Provivienda, las fundaciones Amigó y Santa Cruz, o Asvidal, entre otras, e incluso Instituciones Penitenciarias, han manifestado su apoyo unánime al Plan Comunitario, avalando su importante impacto en Teis desde hace más de tres décadas, muy especialmente en lo que se refiere a la mejora de la calidad de vida de la población más vulnerable.

Contemplamos o peche, moi ao noso pesar, porque as dúas traballadoras que temos levan sen cobrar dende decembro

En la sede de la entidad, el director del Plan, Eduardo García, explica que «contemplamos o peche, moi ao noso pesar, porque as dúas traballadoras que temos levan sen cobrar dende decembro e a directiva non pode pagar os salarios. E grazas a que os Xesuítas nos ceden o local parroquial ou entidades privadas como La Caixa, que nos ten financiado e mesmo premiado programas, puidemos sobrevivir, pero coas dificultades de acceder ás subvencións, polo xeito de puntuar e baremar, quedamos fóra. Isto non sucedeu da noite para a mañá, vén de lonxe, e o problema é que estivemos mantendo ás nosas técnicas con liñas de subvencións que nos outorgaban para proxectos concretos ou actividades puntuais e, sen financiación para os soldos das profesionais, elas que son quen fan o traballo de buscar novas fontes, non poden continuar procurándoas», explica García.

Só con acompañamento, atendemos a un mínimo de 900 persoas

La coordinadora técnica del Plan, Xenoveva Cordeiro asegura que la situación actual es «crítica» y que en los últimos meses ha costado mucho implementar los programas propios que el Plan Comunitario impulsó en el barrio en los últimos años centrados en el apoyo pedagógico y lúdico-social a menores de entre los 6 y los 14 años de edad en situación de riesgo y a sus familias, una iniciativa que fue reconocida en 2021 por La Caixa en los Premios a la Innovación Social, así como proyectos de desarrollo personal con las mujeres migrantes residentes en la zona, de inserción sociolaboral para jóvenes de entre 16 y 26 años de edad en situación de vulnerabilidad y también de prevención de drogodependencia y otras conductas adictivas. Y todos ellos, tal y como apunta la educadora social de la entidad, Marta Fernández, «saíron dunha diagnose comunitaria» en el barrio de Teis.

Ambas profesionales explican que el Plan actúa como dique de contención frente a las desigualdades, pues su cometido es detectar las problemáticas o carencias en la zona , que se han agravado con el incremento de población, y derivar a las personas a los organismos competentes, al igual que los colegios y el centro de salud de Teis les remiten a ellas población que puede ser beneficiaria de los programas. Sin embargo, más allá de las intervenciones sociales específicas, Xenoveva Cordeiro hace hincapié en que «tamén atendemos a toda persoa que entra pola porta, orientándoa , axudándoa con trámites. Só con acompañamento, atendemos a un mínimo de 900 persoas».

Por su parte, el vicepresidente del Plan, Basilio Aragón, indica que lo necesario para mantenerse son 75.000 euros anuales y concluye lanzando un SOS a los políticos, «sean del partido que sean», para evitar el cierre.