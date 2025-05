Como relleno en empanadas de trigo y de millo, en su tinta, acompañados de arroz o fideos, en escabeche, con salpicón de marisco e incluso como ingrediente principal en porciones de pizza. El choco fue el gran protagonista a la mesa este pasado fin de semana en la villa de los viaductos, que celebró la 38ª edición de su cita gastronómica por excelencia con gran afluencia de comensales y visitantes.

Con tránsito desde media mañana, cuando los vecinos y vecinas de Redondela se acercaron para disfrutar del pregón que este año corrió a cargo de la humorista viguesa María Foscaldo, dando vida al simpático personaje de «Virtudes, A Repunante», la carpa de la Festa do Choco está gozando de un importante volumen de público a lo largo del día, puesto que cientos de comensales se dieron cita este domingo para degustar las distintas propuestas culinarias que, tras los fogones, preparaban cocineros como Manolo Lourenzo, de Lugar da Serra (Soutomaior), quien explicaba entre grandes cazuelas que «a xente tira máis polo arroz, non perde o costume, pero tamén queren probar a pizza, porque é algo que sorprende. É o noso primeiro ano e a experiencia está ben, temos uns compañeiros moi agradables e a xente de Redondela sempre é boa, queriamos probar e facerlles un agasallo nesta Festa do Choco».

«Non se perde o costume do arroz, pero a pizza sorprende» Manolo y Mónica — Lugar da Serra

La exaltación culinaria del choco de la ría | MARTA G. BREA

La otra cara de la moneda en la fiesta gastronómica eran comensales como Merchi, Cristina, Antía, Cristina, Manuel, José, Rodrigo y Borja, quienes como buenos redondelanos y veteranos de la fiesta se decantaron por maridar la empanada de choco con un albariño porque, tal y como afirmaban a mediodía, «somos máis dos pratos tradicionais». Todavía degustándola entre familia y amigos, Merchi aseguraba que «vimos sempre, pero a empanada este ano está moi boa, tanto a de trigo como a de millo».

Restaurantes como Casa Chano, O Tranquilo, Lugar da Serra e Ecolagar fueron los hosteleros que este año se ocuparon de servir las raciones durante todo el fin de semana, mientras que los visitantes de la fiesta, declarada de interés turístico en Galicia, también pudieron hacerse con porciones de empanada o empanadillas de choco en las panaderías Luisa y Vila dos Viaductos, además de adquirir otros productos que completaban la oferta gastronómica en los expositores de Anaquel Gourmet, Paladarqueso, Filloas María y a adega Quinta das Eiras.

«Vimos sempre e a empanada este ano está moi boa» Merchi, Cristina, Antía, Cristina, Manuel, José, Rodrigo y Borja

Si bien prácticamente la mayoría del público acudió a la carpa para degustar el choco, sin duda, uno de los puestos que más llamó la atención fue el de Angélica Lage, responsable de Lelate Artesanía, una marca del municipio vecino de Pazos de Borbén que presentó una colección de bisutería perfecta para la ocasión, puesto que se podían adquirir desde pendientes con siluetas de choco a otras joyas con arena de la playa de Cesantes encapsulada. Ángela Lage indicó que «levo cinco anos traballando bixutería artesanal e habitualmente traballo con flores de Galicia, pero para traer á festa inspireime no mar e en elementos que nos identifican como zona turística, como poden ser os polbos ou os chocos». Asimismo, Angélica Lage apuntó que «a xente está moi animada, veñen coa idea de comer choco e sorpréndense ao atopar artesanía local» y, en cuanto a su técnica de trabajo, señaló que «traballo moito con elementos naturais e resinas. O meu lema é: Leva un cachiño de Galicia a calquera parte de mundo, e para a festa trouxen pezas con area da praia de Cesantes encapsulada».

«Inspireime no mar e no que nos identifica como zona turística» Angélica Lage — Lelate Artesanía

Tras el pregón y antes de la actuación de O Carballo das cen pólas, que amenizó con música tradicional la degustación en la carpa, la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, hizo balance de la nueva edición de la Festa do Choco poniendo en valor a los hosteleros comentando que «este ano temos máis establecementos que o ano anterior. Sempre é difícil que veñan, pero este ano duplicamos e agradezo moito o seu esforzo porque son moitas horas, dende a maña ata a noite». Rivas concluyó afirmando que «aínda que choveu, a carpa estivo chea. Cada ano intentamos superarnos e creo que o conseguimos. A xente vén de todas partes a degustar a nosa xoia, que é o choco da enseada de San Simón».