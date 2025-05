Vigo repite doble escala de cruceros en un sábado desapacible

Vigo suma y sigue recibiendo cruceros. Las escalas de estos colosos fueron una constante a lo largo de esta semana y hoy sábado el puerto olívico ha repetido una doble escala.

En esta ocasión, la arribada crucerística ha estado protagonizada por dos buques muy diferentes en cuanto a capacidad: el «Independence of the Seas» y el «Star Pride». En el caso del primero, gracias a sus 339 metros de eslora se convirtió en sus primeras paradas en Vigo en el mayor crucero que recalaba en estos muelles. Con capacidad para más de 4.300 pasajeros y 1.300 tripulantes, el «Indepedence of the Seas» es todo un veterano del sector al llevar más de 30 años navegando. Llegó procedente del puerto británico de Southampton.

Junto a este gigante atracó, procedente de Sevilla, el «Star Pride». Ambos buques comparten casualmente el año de su botadura (1988), pero las dimensiones de este último son bastante inferiores. La eslora del «Star» roza apenas los 160 metros y pese al lujo que derrocha su interior puede alojar a poco más de 200 pasajeros.

Por la presencia de estos buques, los aledaños de la Estación Marítima y los lugares más pintorescos de la ciudad aún conservaron cierto ambiente turístico en una mañana desapacible que los vigueses eligieron, mayoritariamente, pasar en casa a la espera de que salga el sol.