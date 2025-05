El impacto directo del audiovisual en la economía local

Priorizar la apuesta por las producciones locales y el talento del territorio frente a rodajes externos, que tampoco conviene descuidar, pero manteniendo siempre el foco en lo propio. Fue la reflexión lanzada por el director general de Portocabo, productora de las series Rapa o Hierro, y presidente del Clúster Audiovisual Galego, Alfonso Blanco, en el encuentro que mantuvo con los 24 socios de la Spain Film Commission que esta semana se desplazaron a Vigo con motivo de la primera Asamblea General del año de la entidad y que concluyó en la jornada de ayer.

Para Blanco fue un «recoñecemento» poder compartir una charla con los socios y destacó su importancia debido a que «nós traballamos moito coas Film Commission porque rodamos integramente nos sitios, non facemos plató, e conectamos moito co local». El director de Portocabo analizó en el encuentro el impacto directo «innegable» del audiovisual en la economía local con series como las de Hierro o Rapa, pues según estudios universitarios, tras los rodajes, el volumen de visitantes aumentó más de un 50% en el caso de la isla canaria, mientras que con las tres temporadas de Rapa, el impacto económico superó los 20 millones de euros en Ferrol. Es por esto que Alfonso Blanco afirmó que «o que máis hai que mimar son ás creadoras locais que xeran e producen contido e logo atraer outras rodaxes, porque hai que saber que as historias que facemos nós, facémolas dende aquí e teñen un efecto multiplicador, xa que con Rapa, non só foron os cartos, senón que o 99% do equipo era galego. Son un gran defensor de que o que máis vertebra á industria é o talento; o outro dá negocio».

Encuentro del productor Alfonso Blanco con los socios de la Spain Film Commisssion. / Spain Film Commission

En este sentido, Blanco incidió en que los rodajes en territorio van más allá de lo económico, puesto que también generan un impacto de «identidade» entre la propia población del lugar escogido.

El turismo de pantalla

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, se ocupó de dar la bienvenida a los socios de la Spain Film Commission a la ciudad, destacando que «la industria audiovisual tiene un impacto fundamental en localidades como Vigo, generando riqueza, empleo y una proyección exterior inestimable».

En cuanto al trabajo desarrollado por la entidad en su primera Asamblea Anual, además de definir líneas estratégicas para la promoción de España como destino de rodajes, se han fortalecido lazos entre los socios y se ha presentado oficialmente el proyecto Programa Experiencias Turismo de España, una ambiciosa propuesta destinada a potenciar el turismo de pantalla en el país. Por su parte, el presidente de la entidad, Juan Manuel Guimeráns, aseguró que «esta Asamblea en Vigo ha sido un paso crucial para nuestra red. Seguimos trabajando unidos para consolidar España como un hub audiovisual global, diverso, competitivo y sostenible».