La DGT publica la cifra de vehículos en Vigo sin la ITV actualizada

Circular sin la ITV (inspección técnica de vehículos) en regla incrementa significativamente el riesgo de sufrir o causar accidentes, ya que el automóvil podría tener defectos mecánicos o de seguridad no detectados. Esto pone en claro peligro tanto al conductor como al resto de usuarios de la vía. Según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico, relativos al año 2024, detectó más de 15.000 automóviles en la ciudad olívica sin este examen superado a tiempo, un 7,1% sobre el total del parque del municipio, compuesto por 212.183 unidades. La entidad estatal excluye a los vehículos clásicos —considera a los de menos de 25 años de antigüedad— para que el análisis se centre solo en los relativamente recientes, es decir, los que sí deberían tener la inspección al día y que se usan normalmente en el tráfico diario, por lo que la cifra real de infractores es todavía más alta.

La Dirección General de Tráfico concreta que, de los 15.098 vehículos sin la ITV actualizada, 5.359 fueron motocicletas; 6.799, turismos; y 2.940, el resto. La cifra crece con respecto al año anterior: en 2023, se detectaron 14.943 automóviles, un 6,9% del total. En todo caso, están lejos de los 19.625 de 2014, la cantidad más alta de la serie histórica que muestra la DGT: un 9,7% sobre la totalidad del parque móvil de ese momento.

Las causas que llevan a los conductores a no acudir en el tiempo debido a una estación de ITV son variadas: desde el coste económico de la revisión y posibles reparaciones hasta el olvido o la creencia de que, si el coche se usa poco, no es prioritario pasarla. Entre las excusas, no puede mencionarse la falta de disponibilidad de citas: en Peinador, ayer por la tarde, había varios huecos para el miércoles, el jueves y el viernes de la próxima semana por la mañana, pero más todavía para las siguientes. En la página web, permitía escoger horas a diario hasta el 12 de junio, incluso varios sábados.

La Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) recuerda que, «más allá del riesgo de sufrir o provocar un siniestro vial, circular con un vehículo sin la inspección técnica al día puede conllevar la imposición de una multa de 200 o 500 euros, dependiendo del caso». Aclara que el plazo para pasar este examen «es la fecha límite en la que se tiene establecida su vigencia, por lo que, incluso con una cita ya concertada para acudir a una estación para realizar la inspección, no se puede circular».

Seguridad y protección medioambiental

«En la actualidad, al menos 3 de cada 10 vehículos que tendrían que realizar la ITV circulan por las vías públicas del país sin tenerla al día. Es una cifra que representa un peligro para la seguridad de todos los usuarios», alerta la asociación antes de informar de que «se puede pasar la inspección hasta un mes antes de su caducidad sin que ello modifique el periodo máximo de validez de la próxima ITV».

La inspección técnica persigue asegurar que los vehículos mantengan unas condiciones de seguridad por encima de los mínimos exigidos para minimizar el riesgo de accidentes, pero también contribuir a proteger el medioambiente mediante el control de emisiones de los gases de escape.