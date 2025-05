Crecer en galego, inglés e lingua de signos dende Vigo: «Os únicos nenos bilingües son os nosos»

Un pequeno bastión na cidade de Galicia onde menos se fala o galego. A escola Semente é a única de Vigo que imparte unha ensinanza totalmente no idioma de Rosalía de Castro. Trátase dun proxecto educativo con máis dunha década de vida que conta este curso con 13 nenos e nenas de entre 2 e 6 anos mesturados na mesma clase. No centro, entre outras moitas destrezas, aprenden tamén inglés e lingua de signos.

«Os únicos rapaces bilingües son os nosos», explica a FARO un dos integrantes da coordinadora de Semente, Sendi Alonso, quen, ao mesmo tempo, é pai de dous pequenos: un deles está inmerso na iniciativa e o outro xa a completou tras superar o límite de idade hai dous anos. Neste sentido, o proxenitor remarca que «o resto dos cativos son monolingües en castelán e só saben algunhas expresións en galego»: «Os nosos, aínda que non queiran, aprenden a falar español porque a presión é moi grande».

Alumnos de Semente nunha das actividades organizadas polo centro. / Semente Vigo

A idiosincrasia deste centro pioneiro -sito na rúa Doutor Corbal, no barrio de Teis- baséase no ecoloxismo, no laicismo, na ciencia e, como piar, no reintegracionismo, é dicir, «na conexión co mundo lusista». Con todo, usan tanto o galego histórico como o normativo «sen problema ningún».

Interese de familias estranxeiras

Dende o seu nacemento, en setembro do 2013, Semente atraeu tanto a nais e pais galegofalantes que precisan para os seus fillos «un espazo seguro onde poder desenvolverse» como a outros que nunca tiveran contacto coa lingua. «Até o curso pasado, tiñamos dúas familias estranxeiras que viñeron a Vigo por cuestións laborais e gustoulles o noso proxecto», destaca Sendi.

En casos como estes últimos, dende a coordinadora recoméndanlle aos proxenitores «un compromiso co idioma» fóra do horario lectivo a través de lecturas, música, teatro… todo en galego.

As clases en Semente desenvólvese durante a mañá. «Hai actividades que son diferenciadas dependendo do grupo de idade, pero moitas outras son mesturadas», explica Sendi sobre un xeito de educación proveitoso porque «os máis pequenos ven os grandes como referentes, e os grandes, á súa vez, asumen un papel de coidadores». De tarde, durante tres días por semana, o centro organiza programacións extraescolares: pandeireta, ioga para toda a familia e karate.

«Por que no parque ninguén fala en galego?»

Segundo o Instituto Galego de Estatística (IGE), un 32 % dos rapaces de entre 5 e 14 anos en Galicia saben falar «pouco» galego ou mesmo «nada», un algarismo que vai en aumento, especialmente nesa franxa. Para máis inri, só un 7 % dos nenos das citadas idades comunícanse habitualmente no idioma de Rosalía.

«Cústanos traballo buscar máis alumnos que veñan», testemuña Sendi sobre un panorama lingüístico que en Vigo aínda é máis desafiador. É a urbe da comunidade na que menos se emprega o galego: tan só o fai o 3,9 % das persoas.

Só un 7 % dos nenos de entre 5 e 14 anos falan habitaulmente o galego

«Hai dificultades porque hai xente que continúa aínda co estereotipo de que o galego está moi ben para andar por casa, pero non para vivir nin para traballar no exterior nin para xestións administrativas, e claro que vale!, vale coma calquera outra fala», defende o pai.

Este abano de factores provoca que, fóra do ámbito de Semente -que alberga ademais escolas en Santiago, A Coruña, Lugo e Neda-, os nenos se cuestionen «por que ninguén fala en galego no parque, por exemplo», explica Alonso. O «shock» máis evidente prodúcese coa chegada da educación primaria: «Van perdendo o seu idioma materno e asumindo o castelán por unha razón de pertenza ao grupo: é complicado entender que nunha clase de 20 só ti fales en galego».

Os rapaces, disfrazados durante o Entroido. / Semente Vigo

Para os pequenos de Semente, outro choque de realidade importante é o tipo de ensino que se atopan tras o salto de curso, pois o modelo ao que están acostumados radica nunha «pedagoxía transformadora, moi respectuosa cos ritmos de cada un». Como solución a este dilema, a teima deste conxunto de galegoparlantes é, cara ao futuro, «darlle continuidade á educación infantil».

Modelo de autoxestión

Outro condicionante que traba unha maior expansión desta inmersión lingüística é o puramente económico. As escolas públicas infantís en Galicia están completamente subvencionadas, mentres que Semente funciona de maneira autoxestionada, sen apoio institucional. Os seus ingresos proceden, por un lado, das cotas mensuais das familias; por outro, de socios-colaboradores que desexan axudar; e, finalmente, das actividades que organizan, que contan cun servizo de bar, e dos produtos que venden, como camisetas e libros.

Finalmente, en pleno mes das Letras Galegas, Sendi Alonso critica a lexislación «superrañicas e prohibitiva» que existe en Galicia con respecto ao idioma propio. O último estudo do IGE, de finais do 2024, evidencia unha situación máis que preocupante: por primeira vez dende que hai datos, a porcentaxe total de habitantes que usan o galego baixou do 50 % (45,51 %), é dicir, pasou a ser minoritario. A tendencia continúa á baixa, tamén no eido das redes sociais.