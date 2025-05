El PP pide explicaciones por la desaparición del Festival TerraCeo de Vigo: «Es la enésima chapuza de Caballero»

El grupo municipal del Partido Popular de Vigo ha pedido explicaciones por la desaparición del Festival TerraCeo de la programación musical de la ciudad. Una ausencia que se produce –aseguran– después de que el PP revelara que las cuatro primeras ediciones se celebraron sin la preceptiva licencia del Ayuntamiento. Un permiso que se acabó otorgando de forma extraordinaria en 2024 con la quinta edición ya en marcha.

«Aunque el Concello podría conceder la licencia necesaria para todo el ciclo de conciertos de este año al resultar de interés público municipal, tal y como sucedió el pasado verano, el evento no figura en la programación del Auditorio Mar de Vigo. Además, Abel Caballero no ha dicho nada al respecto a pesar de que las primeras actuaciones tenían lugar en el mes de mayo. A estas alturas ya habría presentado la programación a bombo y platillo. Y las entradas para los conciertos se estarían vendiendo», ha apuntado el portavoz municipal popular, Miguel Martín.

Así, el edil del PP ha preguntado por qué este año no se provee al certamen del mencionado permiso con los mismos argumentos que se consideraron válidos en 2024. «¿El Festival TerraCeo ya no es de interés municipal? ¿Acaso en este 2025 ya no complementa la oferta cultural y de ocio veraniega?», ha cuestionado.

Miguel Martín ha instado a Caballero a ofrecer «explicaciones públicas» y «dar la cara» tras su «enésima chapuza» en la gestión municipal y, más concretamente, en la promoción de eventos musicales. «Si todo se hizo tan bien en las primeras ediciones, ¿por qué va a dejar de hacer un festival del que tanto presumía y que era un éxito de público?», ha proseguido.

El concejal vigués ha recordado que el festival no puede desarrollarse sin que se otorgue una licencia expresa, ya que la azotea del auditorio no forma parte de la concesión del Mar de Vigo, tal y como dicta el contrato de arrendamiento. «Pero más grave aún es que dicha terraza, según el proyecto constructivo, ni siquiera fue diseñada para albergar evento alguno, por lo que sí o sí requiere de un permiso especial del Concello para poder ser utilizada», ha advertido Martín.

Tras constatar que Vigo pierde otro evento cultural por la «incompetencia» del gobierno local, el portavoz municipal popular ha lamentado que tampoco exista una alternativa similar para «cubrir ese hueco» durante la primavera y el verano.

Finalmente, desde el PP sostienen que este es «un ejemplo más» del «complicado momento» que atraviesa la cultura en la ciudad, tal y como refleja el ránking del Observatorio Cultural, que sitúa a Vigo en el puesto 41 entre las ciudades españolas tras haber caído 15 puestos en un año. «Desde que Caballero es alcalde, se han perdido 29 posiciones. Parece que no somos tan ‘top’ como dicen», ha finalizado Martín.