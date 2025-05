«Habitar o baleiro» amosa as luces e sombras do rural galego

Con fotografías que compilan unha década de traballo do fotógrafo Brais Lorenzo e con textos dos xornalistas Cláudia Morán, Manolo Broa, Alba Moledo, Sergio Pascual e Lucía Abarrategui, a mostra Habitar o baleiro achega a Vigo unha ollada que documenta o despoboamento e a vida no rural de Galicia.

Logo de ser visitada por 16.000 persoas no Museo do Pobo Galego, o Centro Cultural Marcos Valcárcel (Ourense) e no Museo Provincial de Lugo, organizada polo Concello de Vigo, a exposición foi inaugurada onte no Pazo de Quiñones de León, onde poderá ser visitada ata o vindeiro 13 de xullo.