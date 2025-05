Comunidades de vecinos se preparan para evitar un caos por nuevos apagones

Las comunidades de vecinos de Vigo no quieren que se repitan situaciones como las vividas durante el apagón general del pasado lunes 28 de abril. Por eso están preparando un plan de choque para prevenir que se produzca un «caos» en caso de cortes de luz. Es por eso que están empezando a aplicar algunas recomendaciones aportadas por el Colegio de Administradores de Fincas de Galicia (Coafga).

Hay que tener en cuenta que un apagón puede ser fatal para los edificios de viviendas, bloqueando ascensores, anegando los garajes y dejando a personas mayores atrapadas en sus pisos.

Es por ello que se están estableciendo una serie de protocolos para, en primer lugar, atender a los residentes más vulnerables. Pero no solo eso, la idea es aprovisionarse por ejemplo de elementos básicos como linternas, pero también de otros como llaves para desbloquear los garajes y evitar que los vecinos que necesitan salir se queden atrapados. Se da preferencia precisamente a tener llaves físicas que no necesiten luz para funcionar. También están llevando a cabo revisiones generales de las luces de emergencia para evitar que el edificio se quede completamente a oscuras en caso de un nuevo corte eléctrico, algo que pasó en muchas comunidades de vecinos de Vigo, donde esa iluminación de emergencia no funcionó durante el apagón general.