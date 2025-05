«Sospeito que Vigo debeu de ser o porto principal de Braga»

O Instituto de Estudos Vigueses celebra hoxe na EMAO, ás 19.30 horas, unha charla co arqueólogo e investigador do Instituto de Ciencias do Patrimonio Manuel Santos-Estévez, quen analizará a etapa previa á incoporación de Vigo ao Imperio Romano.

-Onde se atopa a orixe da cidade de Vigo?

-É unha boa pregunta porque cando falamos das orixes de Vigo, de Vigo como cidade, o primeiro que se nos vén á cabeza é pensar no Vigo romano e en todas as escavacións que se fixeron no Areal ou no Casco Vello, pero realmente antes da chegada dos romanos xa había unha cidade en Vigo e de cultura indíxena, dos galaicos que vivían no Castro. Este castro non era normal, porque o habitual é que ocupen unha hectárea ou como moito dúas, pero o Castro de Vigo son unhas 15 hectáreas, sendo este o segundo máis grande de Galicia. Aínda que é difícil de calcular, porque está pouco escavado, posiblemente tería unha poboación de entre 2.500 e máis de 3.000 habitantes. Pola cantidade de espazo que ocupa e pola cantidade de habitantes, iso requiría unha organización urbana máis ou menos desenvolvida. É por isto que as orixes de Vigo como cidade están no Castro.

-Era unha posición estratéxica, con vistas á ría e no alto do territorio.

-Si, pero é que antes da chegada dos romanos, xa era un lugar destacado comercialmente. O concello de Vigo é a zona actualmente en Galicia con máis vestixios e evidencias de contactos con púnicos, cartaxineses, de comercio con Cádiz co Mediterráneo, o que se incrementa coa incorporación de Vigo ao Imperio Romano. Empeza a ser un porto importante no século I e II, pero a partir do século III e ata o VII é o principal porto de Gallaecia, porque é por onde máis entran materiais do Mediterráneo, do norte de África, do Atlántico, de Oriente Próximo... É o que se denomina como un punto de ruptura, porque houbo barcos que saían de Palestina, percorrían todo o Mediterráneo, pasaban o estreito de Xibraltar, chegaban a Vigo e aí daban a volta, e o mesmo ocorría con barcos que saían das illas británicas. Iso converteu a Vigo nun punto de comercio destacadísimo e privilexiado e a miña sospeita é que Vigo debeu de ser o porto principal de Braga, porque no século V se converteu na capital do reino suevo, de Gallaecia, e precisamente é aí cando entran en decadencia outros portos como Brigantium, pero do século III ao VII é a época dourada do comercio en Vigo.

-Tendo en conta que apenas foron escavados estes puntos, como é posible constatar estes feitos?

-Do Castro de Vigo tan só hai escavado un 2%, pero é que o material que aparece é moi significativo, porque moito é procedente de importacións. No castro onde está o Museo do Mar, hai moito material de procedencia púnica e tamén no castriño de Coia. En comparación con outras zonas, en Vigo a proporción de material de importación é moi importante.

-E cal era a toponimia daquela?

-O nome máis antigo que puiden atopar foi o de Búrbida, que aparece nun documento que se chama Itinerario Antonino, e o valor que ten é que describe un itinerario que parte da cidade de Braga e pasa por Tui, por Caldas e acaba en Astorga, e o interesante é que di os nomes da poboación e a distancia á que están de outras. O que se di é que despois de pasar por Tui, percorría 16 millas romanas, o equivalente a 24 quilómetros, e chegaba a Búrbida, e dende alí, logo de 40 millas, a Caldas. A única cidade romana importante daquela época era Vigo e cumpre coas distancias. Esta Búrbida non aparece en documentación posterior, e iso pode deberse a que coincide coa decadencia do Castro e a medrar a cidade romana na costa, atraídos pola actividade comercial. Logo aparece no século V o nome de Turonio, pero deste só sabemos que estaba na costa e na diócese de Tui, hai máis incerteza, e logo no século XI é cando se rexistra por primeira vez o nome Vigo, que nin sequera antes aparece como Vicus.