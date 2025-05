Toque de atención de la Valedora a la Policía Local de Vigo: «El objetivo de las multas no es recaudatorio»

La queja de un ciudadano por una multa de aparcamiento en Vigo ha llevado a la Valedora do Pobo a darle un toque de atención al Concello y, particularmente, a la Policía Local. Lo curioso es que el denunciado admite la infracción, pero no el proceder del agente que le sancionó. Y es ahí donde la Valedora, María Dolores Fernández, ha puesto también el acento en su escrito, en el que avisa al Ayuntamiento olívico del fin principal de las multas: «Cabe recordar que el objetivo de las sanciones no es recaudatorio».

Los hechos que motivaron la queja del afectado a la Valedora do Pobo se remontan a marzo de 2024. Ese día, a las dos de la tarde, estacionó en doble fila en la calle Manuel de Castro para que se bajara su acompañante a recoger comida en un local de hostelería. Arguye en su escrito que no había plazas de estacionamiento libres porque en ese momento jugaba el Celta en Balaídos. Y, además, asegura que él nunca se bajó de coche. Para demostrarlo, presentó la propia fotografía que días después le llegó en la sanción de la Policía Local de Vigo en la que se intuía su presencia dentro del coche.

Pero el malestar del denunciado que ha motivado la sugerencia de la Valedora do Pobo al Concello de Vigo no es tanto por la multa, sino porque el agente que le sancionó puso en el boletín que el conductor no estaba presente. «Mi sorpresa viene cuando me llega la correspondiente multa, con la que estoy de acuerdo con el concepto de la infracción, pero pone que no se me notificó en el acto por encontrarme ausente, cosa que es totalmente falsa. De hecho, pese a tener las lunas de mi vehículo tintadas, en las fotos de la multa se aprecia mi cabeza a través de los cristales», afirma en su queja de amparo enviada a la Valedora.

Una de las fotos incluidas en el expediente en la que se intuye la presencia del conductor. / Valedora do Pobo

De hecho, el conductor asegura también que ese día vio como un coche de la Policía Local había estacionado en doble fila unos 10 metros atrás, que no le dijeron nada y que incluso se percató de que un agente se acercó a la parte trasera de su coche y que le sacó una fotografía. Entre 10 y 15 minutos después de haber parado en doble fila, llegó su acompañante y se marcharon sin que –afirma– ninguno de los agentes les dijera nada.

Respuesta del Concello

La Valedora do Pobo solicitó informe municipal sobre el motivo de no haber identificado al infractor, algo que se demoró varios meses ya que el agente que había puesto la denuncia estaba de «permiso oficial» cuando se realizó el primer requerimiento.

El agente admitió que se puede intuir una sombra en el puesto de conducción pero que no puede concluir si es el conductor u otro objeto

El 15 de noviembre de 2024 llegó a la Valedora do Pobo la respuesta municipal. Por un lado, el agente asegura que al haber pasado casi siete meses, «no recuerda la intervención» y que, por lo tanto, debe ceñirse a los datos que figuran en el boletín de denuncia. En el escrito, sobre las fotografías, señala que «es cierto que se puede intuir una sombra en el puesto de conducción», pero que no puede concluir si es la cabeza del conductor, una prenda de ropa u otro objeto colgado en el respaldo.

Sobre una segunda fotografía, señala que en ella se puede intuir también una sombra en el asiento del acompañante lo cual –agrega– «no debería ser posible si como bien dice el administrado su acompañante había bajado del turismo».

En su respuesta a la Valedora, el agente culmina asegurando que cumple con toda la normativa establecida en la legislación vigente, pero reconoce que «como persona que es, cabe el error humano, pero nunca la represalia, venganza o ajuste de cuentas como indica el administrado».

Conclusión de la Valedora do Pobo

Examinada la queja del denunciado y los informes del Concello de Vigo, la Valedora do Pobo subraya en primer lugar que no se discute, como tampoco lo hace el interesado, que el vehículo estaba en doble fila.

También reconoce la Valedora que en una de las fotografías se detecta un perfil que podría corresponder al conductor, tal y como se recoge en el informe municipal. Con todo –agrega– «no cuenta esta institución con elementos para asegurar que dicha sombra pertenezca o no al conductor, ni tampoco es esta su función».

Lo que sí subraya la Valedora do Pobo antes de emitir su sugerencia al Concello de Vigo es que los agentes no hicieron ninguna comprobación: «Por el contenido del informe, se deduce que no hubo, por parte de la Policía Local, ninguna acción tendente a corrobora el hecho de que el conductor estuviera ausente, tal y como figura en el propio boletín de denuncia». Y agrega un toque de atención: «Según se aprecia por las fotografías [...], parece que era posible asegurarse de las condiciones del vehículo y, de estar ocupado por el conductor, indicarle que tenía que circular. Cabe recordar que el objetivo de las sanciones no es recaudatorio, sino la regulación del tráfico y la prevención de accidentes, para lo cual la adhesión de la ciudadanía es fundamental», le recuerda la Valedora.

Por todo ello, la Valedora do Pobo emitió su sugerencia al Ayuntamiento de Vigo en la que le pide literalmente que: «En situaciones semejantes a la del presente expediente se corrobore, por parte de la Policía Local, la presencia o no del conductor, antes de no verificar la notificación personal por ausente».