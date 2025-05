«No solo interesa atraer rodajes, también cuidamos el tejido local»

Socios de la Spain Film Commission se dan cita esta semana en Vigo con motivo de la primera Asamblea Anual de la entidad que preside Juan Manuel Guimeráns.

-¿En qué consistirá el encuentro que celebra la Spain Film Commission en Vigo y por qué se ha elegido esta ciudad?

-La forma jurídica de nuestra entidad es una asociación, con lo cual tenemos socios en toda España, y lo que vamos a celebrar en Vigo es la Asamblea Anual. Normalmente hacemos dos al año y la de Vigo es importante porque aprobaremos las cuentas del año anterior, es el cierre de un proyecto muy grande con financiación del Plan de Recuperación, y fijaremos el presupuesto del año, además de abordar el plan de trabajo o aprobar la entrada de nuevos socios. Este año además tiene su significado que se celebre en Vigo, ya que se incorpora a la lista de la Film Commission el socio regional gallego que se ha constituido muy recientemente. Por otra parte, tenemos la filosofía de que la actividad audiovisual puede ser de interés para el desarrollo económico y social de cualquier territorio, por lo que intentamos predicar con el ejemplo y que no todo se concentre en Madrid o en Barcelona. Además, Vigo forma parte de la junta directiva, Amaia Mauleón es vicepresidenta, lo propuso y casi por unanimidad pareció fenomenal.

-Recientemente también se ha celebrado el programa Rueda. Que la Academia de Cine se haya fijado en Vigo pone de relieve el trabajo de la asociación.

-Sí, porque la función de la Film Commission está muy clara. Por un lado, está la de poner el territorio en el mapa, facilitar que se conozca que un territorio puede ser un lugar donde se desarrollen proyectos más allá de las localizaciones. A veces hay gente que nos dice que nosotros venimos aquí para traer rodajes, pero no, también atendemos a la gente que está en el territorio. Y el audiovisual no solo es la producción, también son los eventos, la formación y todo lo derivado, incluso el turismo. Esa es la función de la Film Office. Coordino la Valladolid Film Commission y el programa Rueda es muy interesante, porque nosotros lo hemos acogido también y la Academia de Cine es una institución muy relevante y solvente para los territorios. El audiovisual es una industria cultural, porque más allá de que pueda haber proyectos puramente creativos, arte por el arte, en el caso del audiovisual hay una industria detrás, hay mucha economía, y la función de la Film Commission es dar todas las facilidades. Lo que comentaba antes, no solo es atraer rodajes, a todas las Film Commission nos interesa muchísimo cuidar el tejido local. Llevo más de 10 años en el ámbito de la Film Commission y todos los compañeros que empiezan se sorprenden porque en cualquier territorio se están haciendo cortometrajes, formación de módulos de audiovisual o publicidad, por ejemplo, se desarrolla audiovisual y todo esto es caldo de cultivo para otros proyectos más potentes.

-El pasado mes de octubre fue escogido como presidente de la Spain Film Commission, ¿cuáles son sus objetivos? ¿Mantendrá la línea de trabajo anterior o ya se plantea nuevos retos?

-La Spain Film Commission va a cumplir 25 años en 2026 y, quitando la Academia, posiblemente sea una de las entidades más veteranas dedicadas al audiovisual en España. Obviar o renunciar al trabajo que se ha hecho sería absurdo, porque creo que ha sido muy bueno y ha sido muy potente en épocas en las que los recursos de los que disponía y el número de socios era muy pequeño. Ahora mismo estamos en 48 socios y hace 10 años no pasaban de 15. El pasado es relevante y seguir manteniendo esa idea de España como una marca internacionalmente valiosa es importante. Queremos seguir siendo protagonistas en los mercados tradicionales y seguir siendo voz de referencia . Mi objetivo es que esto siga siendo así. Por otra parte, hay otros objetivos nuevos que, por un lado, se centran en abrir nuevos espacios de presencia de la Spain Film Commission y, por lo tanto, del audiovisual español. Llevamos algún tiempo mirando más allá de Europa y Estados Unidos, porque hay mercados y cinematografías muy potentes, en Asia sobre todo, con los que ya tenemos relación y que queremos reforzar. Y, por otra parte, a nivel interno, Spain Film Commission ha desarrollado un trabajo dentro del plan de recuperación y con fondos del Spain Audiovisual Hub y tenemos que adaptarnos a una nueva situación en la que esos fondos ya no están, reorganizar todo el equipo y buscar nuevas líneas. En definitiva, mi objetivo es mantener el impulso que tenemos, ampliar la base territorial, terminar de llegar al 100% de España, y abrir nuevos campos de trabajo.